プロ野球の世界では、選手が自ら所属球団を離れ、新天地を探すケースも見られる。来季の所属先が未定になるだけに、リスクも大きい決断とも言えるが、環境を変えて活躍したいという想いの現れだろう。そこで今回は、自ら自由契約を申し出たことがある選手を取り上げたい。［1/6ページ］

オコエ瑠偉

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／100kg

・生年月日：1997年7月21日

・経歴：関東第一高

・ドラフト：2015年ドラフト1位（楽天）

まさかの電撃退団を発表したオコエ瑠偉。移籍先を模索中だ。

関東第一高から2015年ドラフト1位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。高卒1年目から積極的に起用されると、翌2017年は41試合の出場ながら打率.300を記録。将来の中心選手として期待されていた。

しかし、その後は殻を破り切れないシーズンが続き、レギュラー争いから脱落。2022年、初めて開催された現役ドラフトにより、読売ジャイアンツへの移籍が発表された。

巨人では移籍2年目の2024年に自己最多の68試合に出場すると、今季も61試合出場で打率.246の成績。来季も戦力として計算されていた、

しかし、今オフに球団との協議の上、退団を発表。まさかの形に大きな話題が集まった。

新天地は国内か、あるいは海外か、去就が注目されている。

