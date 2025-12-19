マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、チームにさらなる改善を求めた。

マンチェスター・Cは今シーズン、16試合が消化したリーグ戦で11勝1分4敗の勝ち点「32」を獲得している。11月22日に行われたプレミアリーグ第12節ニューカッスル戦、25日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節のレヴァークーゼン戦で連敗を喫したものの、その後はリーグ戦4連勝を含めた公式戦6連勝を達成。首位アーセナルに勝ち点差「2」まで迫っている。

そして、今節は20日に本拠地『エティハド・スタジアム』でウェストハムと対戦。その試合の前日会見に出席したグアルディオラ監督は、「もっと努力しなければならない。良い結果を残せているが、改善すべき点はたくさんある」と語り、さらなる連勝街道を走るべく、チーム力の向上を誓った。

また、グアルディオラ監督が得意とするシーズン後半にピークを持っていくことを目指しており、「これまでのプレーぶりからすると、本来あるべく場所にはいないが、我々の精神力と献身性は素晴らしい」と、手応えを口にしている。

一方、「まだタイトルを争うのに必要なレベルには達していないが、改善の余地はある」と、2季ぶりのリーグ制覇へ決意を示している。