綾波レイ役・林原めぐみ「『エヴァ』ファンって繊細で優しくて愛おしいな」そう感じた理由とは？

10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30～22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。

11月29日（土）の放送は、綾波レイ役・林原めぐみさんが登場。「メール紹介スペシャル回」と題し、番組リスナーから届いた質問メールに林原さんが答えました。ここでは、リバイバル上映企画「月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」の第3弾『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』で、本作が上映される前に流れた林原さんのエピソードコメントについて語りました。

◆林原「ぜひ最後まで見届けて」

＜リスナーからの質問メッセージ＞

「月1エヴァ『：序』を観に行ってきました！ ペンペンのぬいぐるみを抱きしめながら観ていました。林原さんの冒頭コメントも楽しく拝聴させていただきました。（AAA）ヴンダー、楽しみにしています。そして、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』『シン・エヴァンゲリオン劇場版』とすべて観に行く予定です」

林原：ありがとうございます、かわいい（笑）『：序』で冒頭あいさつをしたときに、まあネタバレはネタバレなんだけど、「私がレイちゃん、（碇）ユイさん、初号機、ヴンダー（の声を）やっている」っていうことをお話したんです。まあ『：序』は『：序』だからね、そこを初めて観る人もいるのかなと思いつつ話したら、「ネタバレだ」ってちょっとだけ悲しんでいらっしゃる人がいたみたいで。

「本当にごめんなさい」って思っちゃったんだけど、まあ公式さんも通っているし、それが分かったところで観たとしても……例えば「最後のシーンは〇〇が死ぬよ」「〇〇がラストシーンだよ」みたいなのは完全なネタバレかなと思うけど、ヴンダーくらいは分かっていてもいいかなと思って。

だけど、ちょっとだけ寂しかった人たちもいたみたいで「ごめんね」って思ったのと、それに対して「あ！ 林原さんネタバレしてる」って思っちゃうところが、やっぱり、『エヴァ』ファンって繊細で優しくて愛おしいなと思いました（笑）。ありがとうございます。

それを加味しながらも、大スクリーンで動く『エヴァンゲリオン』を観ていただく、あの親子の確執を観ていただくのは意味のあることだと思いますので、一度観た人も、ここが入口という人も、ぜひ最後まで見届けていただきたいと思います。

