林原めぐみ「一番戸惑ったのは私じゃないかな」『エヴァンゲリオン』アフレコ秘話を語る

10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30～22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。

11月29日（土）の放送は、綾波レイ役・林原めぐみさんが登場。「メール紹介スペシャル回」と題し、番組リスナーから届いた質問メールに林原さんが答えました。

◆林原「いつも戸惑っていました（笑）」

＜リスナーからの質問メッセージ＞

「林原さんのなかで、『このシーンの構成や演出にめちゃくちゃ悩んだ』っていうところがあれば教えてほしいです」

林原：構成や演出は、私のお仕事ではないんです（笑）。逆に、その構成されたもの、演出されたものに声をあてるのが声優の仕事なんですけど、そのできあがりに毎度悩まされるものであったことは間違いなくて。

特に黒レイちゃんが現れたとき。まさかの……田植え？ そして、誰が『エヴァンゲリオン』で、あんなに温かい太陽を想像した人がいたでしょうか？ おそらく、一番戸惑ったのは私じゃないかなと言いつつも、本当に『エヴァ』のキャストはみんな、いつも戸惑っていました（笑）。

