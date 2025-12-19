ウエストランド井口「M-1」優勝後から休みナシ!?「3年間で2連休が1回しかない」「あと1年やったら本当に終わります」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）12月11日（木）の放送は、ウエストランド井口浩之さんが登場！ここでは、前回「ダレハナ」に出演した3年前からの環境の変化について語りました。

◆「M-1」優勝後から連休1回!?

れなち：お久しぶりですよね？

井口：そうですね、（「ダレハナ」出演は）3年ぶりみたいですよ。

れなち：そのときは「M-1グランプリ」の王者に輝いた直後の2022年12月に、相方の河本（太）さんとコンビでお越しいただいて。

井口：そうなんですけど、この放送中に僕の声が出なくなって途中退席したみたいな（笑）。

れなち：たしか最後まで走り切ってはいるんですけど、どんどん声が出なくなって、最終的に河本さんだけがしゃべるっていう。

井口：そういう最悪な時間だったんですけど、それから3年経って、また声の調子が良くないので。

れなち：年末の特番シーズンですもんね。この3年間は、めちゃくちゃ目まぐるしかったと思いますけど、どうですか？

井口：ありがたいことに、本当に休みなくずっと（仕事があります）。

れなち：生活も変わりました？

井口：休みがないから何もしていないので……3年休みなく働いて分かったんですけど、これをあと1年やったら本当に終わりますね。

れなち：うわ～。

井口：（笑）。だから、来年はちょっと変えてかないと、もう本当にヤバいかもしれないです。

れなち：仕事はどんどん充実しているし、井口さんのことを求めている人ばかりだから。

井口：（仕事があるのは）ありがたいんですけどね。でも、ちょっと変えていかないと。優勝してから引っ越してもないですから！

れなち：え!?

井口：そんなチャンピオン僕ぐらいでしょ、多分（笑）。

れなち：そうですね、こんな働いているのに。

井口：そうなんですよ。

れなち：普通に（今の働き方だと）体調も崩しそうですし……。

井口：もう42歳ですし。

れなち：そうなんですね!?

井口：やっぱり、若手芸人の高齢化がすごいですから。20代前半で売れる人もいなくなっているので。

れなち：みんなどんどん成熟していってから花開くみたいな。

井口：バラエティの現場で僕が最年少とかもよくありますからね。

れなち：まだそんなところあります？

井口：全然ありますよ、もうおじさんばかりなので。

＊

れなち：ちなみに、今1週間休みがあったら何がしたいですか？

井口：どうですかね、なんだかんだライブとかやっちゃいそうですけど、後輩と旅行とか行きたいですね。

れなち：後輩と旅行に行くイメージがそんなにないかもしれないです。

井口：全然ですよ。だって、3年間で2連休が1回しかなかったので。

れなち：え!?

井口：そう、おかしいじゃないですか。

れなち：元旦はどうしているんですか？

井口：（大みそかの）夜中に生放送があって、そのまま正月の生放送に出て、2日は地方に営業に行って、3日にまた生放送に出て、4日はまた営業。だから、仕事納めとか仕事始めみたいなのがないんですよ。

れなち：2日から地方に行ってるんですか？

井口：そうなんすよ、さすがにヤバいと思います（笑）。ちょっと（働き方を）変えます、本当に。

