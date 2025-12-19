NiziUが“悪い女性”に変身？ ユニット曲「VILLAIN」で魅せた新たな地平

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。今回の放送では、ニューアルバム『New Emotion』に収録されているMAKO＆MAYUKA＆RIMAによる「VILLAIN」制作の裏側を披露しました。MAYUKA：今夜はMAYUKAと！RIMA：RIMAと！MAKO：MAKOの3人！ ということは？全員：「VILLAIN」でーす！MAYUKA：昨日に引き続き、ユニット曲を解説する授業になっております！ 私たち3人で担当した「VILLAIN」について、今夜は話していきたいと思います。英語で悪役っていう意味を持っていて、その通りですよね。「ターゲットを決めて、狙い落としていく」っていう、ちょっと悪い女性をイメージしながら作った曲になっております。RIMA：この3人がこの曲をやるっていう、意外性が欲しかったんだよね！MAYUKA：いろいろと候補はあったけど、結果的にちょっと悪い感じにしてみようって。この3人のグループでも、候補曲が2つあって「どっちにしよう」ってなったときに、3人ともどっちの曲になっても、私たち3人ならいいステージが作れると思うみたいな感じやったやん！ それが、めっちゃ頑張れるなと思った。RIMA：確かに、言ってたね！MAKO：安心しきってた！ とにかく2人がいるから絶対に良い物が作れるっていうのはあったから。MAYUKA：そんな「VILLAIN」なんですけど、生徒からも感想が届いているので読んでいきたいと思います。＜リスナーからのメッセージ 千葉県 女の子 SUZUNA＞ホールツアー初日に参加しました！ 3ヶ月前のはずなのに、いまだに「VILLAIN」のシルエットシーンが脳裏から離れません。ふとしたときに思い出してしまいます。助けてください（笑）。見事にVILLAINの3人に射止められました。全員：ありがとうございます〜！RIMA：やっぱりシルエットの場所、すごい人気だね！MAYUKA：だって、初日の歓声が忘れられへん。「NiziUってこんなに叫んでもらえんねや」ってぐらい叫んでもらえた（笑）。MAKO：1人1人がメンバーカラーでスポットライトが当たっとるやん？ あれもめっちゃぐっときた。MAYUKA：誰がどこにいるのか分かりやすいよね。RIMA：シルエットだから横がよく見えるじゃん？ 前にあんまり見えないから、横の可動域をすごく意識しながら踊ったかなって。MAYUKA：それで言うと、振り付け自体もそれを意識して作られたのかなって思わない？MAKO：大きな動作が多かったよね、そう考えたらね。MAYUKA：あと、個人的に好きなところがあって、MAKOちゃんが私の足の間をくぐり抜けてくるところ。あれは絶対にNiziUの振り付けでは出来ひん振り付けなので、あれはいいなと思って。RIMA：くぐるときはどういう心情なんですか（笑）？MAKO：練習過程を踏むにつれて、どんどん滑らかにいけるようになったわけ。最初はカッチンコッチンで。MAYUKAの足に当たらんように行かなあかんから。でも、MAYUKAだったから、あの振りも出来たし。RIMA：あの長い足の間ね。MAYUKA：ヒールを履いていたからね。MAKO：広いんよ、意外と。MAYUKA：今度、パートチェンジとかしてみたいよな。MAKO：絶対ダメダメ！MAYUKA：いや、いけるよ。MAKO：MAYUKAの足の長さだから出来た振りだから！RIMA：すごいと思うの。あの体勢で裏声で美声を出せるMAKOちゃん（笑）。MAYUKA：足の下をくぐるプロやったもん（笑）、すごかったあれは。今回のユニット曲はそれぞれが作詞をしたんですけど。RIMA：難しかった！MAYUKA：私とRIMAがツアーでのユニットが3回目で、お互いの歌詞の書き方とかもなんとなく分かっていたから。語尾を合わせる癖があるのかな？RIMA：多分ラップだから。MAYUKA：「ねえ、今目があったの」「君はもしかしてなんて思ってるかもだけど」の語尾が合ってるやん。「全てCalculation」と「知らなかったでしょ？」みたいな合わせ方。RIMA：そういうのを考えちゃうから、余計に入ってこないのよ（笑）。MAYUKA：そこにMAKOちゃんが「これはどう？」って言ってくれる歌詞をみんなで考えて、うまく当てはめていくと。MAKO：2人の作詞能力にあっぱれ！ もうね、開いた口が塞がらなかった。さすがや。RIMA：みんなで頑張ったよね。夜にお散歩したほうが「VILLAIN」だから想像出来るかなと思って、本当に暗いなかでオールブラック着て（笑）。MAYUKA：レコーディングのときもなんかオールブラックやったくない？ みんな黒で行って、部屋もちょっと暗い感じにして。RIMA：そうじゃないと出ないの！ 声もすごいこだわって、歌い方とかも気にしていたから。MAKO：雰囲気って大事だよね。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info