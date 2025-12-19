津田健次郎、新ドラマ「ラムネモンキー」で反町隆史＆大森南朋と共演「僕と南朋くんは同じ学年で、反町くんはちょっと年下なんです」

12月14日（日）の放送では、2026年1月14日（水）スタートのドラマ「ラムネモンキー」（フジテレビ系）で、津田健次郎と一緒にトリプル主演をつとめる反町隆史さん、大森南朋さんとの交流について語りました。
◆「呼び方を変えました」
津田：「ラムネモンキー」絶賛撮影中です。反町くんと南朋くんとご一緒させていただいているんですけど、僕はちょっと前まで反町さん、大森南朋さんって呼んでいたんです。
でも、3人であるトーク番組に出たときに「呼び方をちゃんとしよう」と。実は僕と南朋くんは同じ学年なんです、南朋くんが早生まれで。そして、反町くんはちょっと年下なんですよ。だから、「もう“くん付け”でいいんじゃない？」みたいな感じで、それからちょっと呼び方を変えました。
あと3人で餃子屋に行く約束をしているので、これは実現しなくちゃいけない。 “さん付け”が悪いわけではないですけど、距離が縮まりにくいこともあるかもしれないのでね。“くん付け”がきっかけでちょっと距離が縮まって、僕は今うれしいです。
