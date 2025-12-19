「別れを告げる理由などない」ドジャース、FA選手との再契約が確実視され…

大谷翔平 最新情報

キケ・ヘルナンデス内野手はロサンゼルス・ドジャースからフリーエージェント（FA）となっているが、いまだ再契約には至っていない。これにはヘルナンデスが負った怪我が来季の開幕までに完治しない可能性があることが影響しているようだ。米メディア『ドジャース・ウェイ』のコリン・キーン記者が言及した。

今季、ヘルナンデスが負った肘の故障は当初の想定よりも深刻で、来季の開幕から数か月を欠場する可能性があると言われている。このため、ドジャースが優先すべき補強を進める中で、ヘルナンデスのFA交渉はオフシーズン後半まで動かないとの見方が強い。

実際に、ウインターミーティングではアンドリュー・フリードマン編成本部長が「キケに対してドアを閉ざすことは決してない」と明言している。

通常であれば、年齢と怪我を重ねた選手と再契約するのはリスクが伴う。しかし、ドジャースは大谷翔平選手のようなスター選手に加え、ヘルナンデスのような愛されるベテラン選手も兼ね備える余裕がある。

再契約が待望されるヘルナンデスについてキーン氏は「彼はミゲル・ロハス内野手ほどの起用頻度ではないが、将来的にそのレベルに達する可能性はある。ドジャースが持つ資金の豊富さなら、ファンに愛されるヘルナンデスと別れを告げる理由などない」と言及した。

