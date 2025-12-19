大谷翔平 最新情報

東京ヤクルトスワローズからMLB挑戦を表明している村上宗隆内野手の去就は、いまだに明らかになっていない。ポスティング期限が数日後に迫る中、圧倒的な実力を誇る村上に動きが見られないのは異例だとも言える。米公式サイト『MLB.com』のマーク・フェインサンド記者が言及した。

村上の最大の武器である打撃については、日本からメジャーに移っても通用すると高く評価されている一方、三振率の高さは懸念材料として挙げられている。

守備については、ヤクルトではほとんど三塁手として守っていたものの、MLB球団の多くは一塁手として見ているという。

大谷翔平選手を擁するロサンゼルス・ドジャースにはフレディ・フリーマン内野手がいるため、村上の移籍先としてはボストン・レッドソックスやサンディエゴ・パドレス、シカゴ・カブス、ロサンゼルス・エンゼルス、アリゾナ・ダイヤモンドバックス、ピッツバーグ・パイレーツなど多くの球団が挙げられる。

緊張感の高まる村上の動向についてフェインサンド氏は「彼がメジャーとの契約に至らなかった場合、来季は日本に帰国し、来オフに再びヤクルトからポスティングされる可能性がある。ただし関係者によれば、そのシナリオは起こらないと見られている」と言及した。

