大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、来年3月に予定されるWBCに複数選手が参加する予定となっている。ムーキー・ベッツ内野手もアメリカ代表として出場が見込まれていたが、家庭の事情により参加できなくなったという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「水曜日、ベッツは人気配信者のアディン・ロス氏のライブ配信で、来年のWBCで米国代表としてプレーしないことを明らかにした。彼は自身と妻が、大会期間中と同じ時期に第1子を迎える予定だと明かした」としつつ、「出場するつもりではいたけど、もう無理だね」とベッツはライブ配信で語った。妻が出産予定で、ちょうどWBCの真っ最中に生まれる予定なんだ。僕がそばにいなかったら離婚するって言われたよ」という本人のコメントを紹介。

続けて、「ベッツの不参加は、チームUSAにとって非常に大きな痛手だ。ベテランである彼は、大会を通してチームの中心的な役割を担えたはずだからだ。シーズン序盤は苦しんだものの、後半戦で一気に調子を上げ、最終的にはリーグ平均を上回る打撃成績を残した」と記している。

ベッツは前回行われた2023年大会で打率.313を記録するなど活躍したが、チームは抜けた穴をどのように埋めるのだろうか。

