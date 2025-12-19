お金持ちになるための「数字」の見方とは、どのようなものなのでしょうか。

お金持ち、セレブと呼ばれる人は、表面的な数字や感情的なデータに振り回されることがありません。

「安い」「無料」「お得」といった言葉だけで判断するのではなく、その裏にある本質的な数字は何なのかを見極めようとします。

お得な情報はパソコンやスマホで簡単に手に入る時代ですが、画面に表示される小さな文字や数字にまで目を向ける姿勢が大切なのです。

◆数字のからくりをしっかりチェック

「PC無料プレゼント」「電子マネー1万円無料」といった広告を目にしたことがある人は多いのではないでしょうか。

一瞬「本当？」と思いつつも、どこかで「そんなうまい話はないよね」と感じる人も多いはずです。実際、その感覚は正解です。

特にスマホで広告を見ていると、目立つ部分だけが強調され、小さな文字が見えにくくなっています。

よく読むと「PC無料プレゼントは先着1名」と書かれていることも少なくありません。先着1名では、毎日アクセスしても無料で手に入る可能性は極めて低く、結果的に時間だけを消費してしまうことになります。

また「電子マネー1万円無料」とうたわれていても、実際には一定額の利用が条件になっているなど、表面的な印象と異なる仕組みになっているケースもよくあります。

おいしい話には、それなりの理由があります。

表に出ている数字だけを見るのではなく、画面に映る小さな文字や条件にこそ目を向けることが大切です。

◆ダイエットの無料モニターは本当にお得？

「ダイエットモニターなら12カ月分、15カ月分が無料」「3カ月で十数キロ減量」などと聞くと、完全無料で施術が受けられるのでは？ と期待してしまいますよね。

でも、ここで一度立ち止まって考えてみましょう。

実際には、2年ローンや3年ローンを前提とした料金設定になっており、そのうちの12カ月分や15カ月分が無料として計算されているケースがほとんどです。つまり、残りの期間分の支払いは発生する仕組みになっているのです。

広告を出している店舗の担当者に話を聞くと、「完全に無料だと思って申し込まれる方も実際にいる」とのことでした。そう思ってしまう気持ちも、無理はありません。

一見すると無料、あるいは非常にお得に見えるサービスほど、ベースとなる金額がいくらなのかを確認することが重要です。その上で、支払う金額に納得できるのであれば、申し込むのも1つの選択でしょう。

「施術料は0円から」といった表現のモニターもありますが、実際に0円になるのか、費用が発生するのかは、話を聞いてみなければ分からない場合がほとんどです。目先の「0円」という数字に、安易に飛びつかないようにしたいですね。

なお、実際にモニター相談に行くだけでギフト券がもらえるケースもあります。少しでも気になるなら、内容をよく理解した上で問い合わせてみるのもよいかもしれません。

企業は、あの手この手で数字を駆使して私たちにアピールしてきます。

「数字を制する者は数字に愛される！」

企業が考えている本当の意図は何かを探りつつ、自分にメリットがあるサービスを利用していきましょう。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

