広島東洋カープは19日、現役ドラフトで獲得した辰見鴻之介選手の入団会見を、MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島で行った。背番号は「69」に決定した。

辰見選手は2022年育成ドラフト1位で西南学院大から東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。1年目の2023年に支配下登録を勝ち取り、翌2024年には一軍デビューを果たした。

一軍では2試合に出場したものの、3打数無安打に終わり初安打は記録できなかった。昨オフには戦力外通告を受けて育成再契約となったが、今季夏場に再び支配下登録。しかし、今季は一軍出場機会を得られなかった。

一方、ファームでは88試合に出場し、打率.280、8打点、31盗塁をマーク。持ち前の俊足を武器に盗塁王に輝いた。

入団会見で辰見選手は、「スピードというか、足の武器を磨いていかないとこの世界では生き残ってはいけないと思うので、そこは忘れずに広島でもやっていきたいです。足を生かすためにはとにかく塁に出ないといけないので、塁に出ることを意識して打席に立っています。

層は厚いと思いますけど、だからといって僕が頑張るしかないと思うので、頑張ります。まずは自分の武器である足を生かして、どんな形であれホームに還ってくるという、点を取る仕事ができればいいかなと思っています。盗塁もいっぱいやりたいです。

一軍での実績も何もないですし、知名度も全くないので、カープファンのみなさんは多少不安なところもあるでしょうけど、その不安を1日でも早く払拭できるようにキャンプからしっかりアピールしていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。」と意気込みを語った。

楽天時代に一軍で発揮しきれなかった俊足を武器に、新天地・広島でダイヤモンドを駆け回る姿に期待がかかる。

