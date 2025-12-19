今日の運勢は？ ★12月20日（土）12星座占いランキング！ 第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月20日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月20日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？あなた自身のことについて、考える時間をつくると良い日です。あなたが今望んでいることはなんでしょうか？そのためにあなたが今できることはなんでしょうか？向き合う時間をつくると良いでしょう。今まで関わってきた方とは違ったタイプの方と交流していくことで、運気がUPする日です。あなたに必要な情報が得られたり、新しい発見をしたりすることができて、良い流れがやってきそうですよ。あなたが大切にしてきたことが、良い形で表にでてくる日になりそうです。あなたらしい発言や、あなたらしい行動が、運気アップに繋がるでしょう。接客でご自身を表現していくと良いですよ。あなたが活躍する機会がやってきました。お仕事でも、プライベートでも、あなたが注目されるような流れがありそうです。頼まれごとや、なにかを任せられることがあれば、心良く引き受けると良いですよ。パートナーとの間で、話し合いをしていくと良い日です。お互いが過ごしやすくなるように、ルールを決めるのも良いでしょう。きちんとお互いの状況を理解し合うことで、運気が上がっていくでしょう。今日はとても贅沢に過ごすと良い日です。美味しいものを食べたり、本を読んだり、あなたが過ごしたいように、優雅に時間を使いましょう。ゆったりと過ごすことで、リラックスできるでしょう。お仕事に繋がることで、新しいことに挑戦してみると良い日です。新しく資格を取ることを考えたり、趣味をサイドビジネスにつなげてみることを検討するのも良いかもしれませんあなたが必要なものを必要なだけ買いましょう。あなた自身のスキルを上げたり、あなた自身を美しくしたり、ご自身で自分がさらに魅力的になるために必要なものを揃えると良いでしょう。家族でゆっくりとお家で過ごすと良いでしょう。みんなで映画をみたり、ディナーではお鍋をしたりして、楽しく過ごすと良いでしょう。心安らぐ時間になりそうですよ。あなたの心の奥深くにある、夢や希望について向き合ってみましょう。あなたが理想とするあなたは、どんなあなたでしょうか？それを考えていくことで、運気UPに繋がるでしょう。異性からのロマンチックなお誘いがあるかもしれません。パートナーがいる方は十分に注意をしましょう。パートナーをお探しの方は、胸がときめく出逢いがありそうですよ。日頃から活力を上げていくためには、身体のメンテナンスが必要です。マッサージやリラクゼーションサロンに行ったり、ハーブティーを飲んだり、リラックスできるように過ごしましょう。あなたの人生に月の魔法をかけましょう。月の光には、人々を魅了するような魔法があります。大切なものを月の光にあててみると、美しい柔らかな銀色の光が魔法をかけてくれるでしょう。それは、あなたの人生により良い変化をもたらすために、必要な助けになるでしょう。ムーンオロジーをつかってみるのも良いでしょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。