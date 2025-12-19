「苦情が来ている」ドジャース、ディアス獲得の裏でハプニングが！？　米…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、球界屈指のクローザーであるエドウィン・ディアス投手を獲得した。不安を抱えるブルペンのテコ入れに成功したが、その裏でちょっとしたハプニングが発生していたという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「3年6900万ドルの契約を結んだディアスは、自身の入場曲『Narco』をドジャースタジアムに持ち込むことになる。スポーツネットLAによると、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏はウインターミーティング期間中、ディアス加入が決まる見込みとなったことを祝し、自身のスイートルームで他フロント陣とともにこの曲を流していたことを明かした。その盛り上がりぶりは音量が大きすぎたほどで、ホテルの警備から注意を受ける一幕もあった」と言及。

続けて、「いよいよ契約をまとめ上げる段階に近づいた頃、スイートルームでYouTubeを開いて、いろいろな登場曲や入場シーンを流しながら盛り上がっていた。あまりにヒートアップしてしまって、ホテルの警備から『騒音の苦情が来ている』と言われたよ。だから『本当に約束するけど、めちゃくちゃ地味な集まりなんだ。ただ入場シーンを見てただけなんだよ』って説明したんだ」というフリードマン氏のコメントを伝えている。

ディアス獲得は多くのドジャースファンを興奮させたが、一番テンションが高かったのは当事者たちだったようだ。

