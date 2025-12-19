W杯という“大一番”を迎える日本代表の2026年が、いよいよ動き出す。

日本サッカー協会（JFA）は19日、サッカー日本代表各カテゴリーの2026年スケジュールを正式発表した。A代表は北中米で行われる『FIFAワールドカップ26』という大舞台を6月に控えるほか、ロス五輪世代の強化やアジアカップに臨むなでしこジャパンなど、各カテゴリーの日本代表にとって重要な1年となる。

ワールドカップ（W杯）で“最高の景色を”目指す日本代表（A代表）は、5月31日（日）に国立競技場で壮行試合となる『キリンチャレンジカップ2026』を実施することが決定。さらに、これまで9月・10月・11月と3カ月連続で行われていたインターナショナルマッチウィークが国際的に変更となることを受け、9月と10月の活動期間が統合。9月末から10月上旬にかけて4試合を戦うスケジュールとなっている。

日本代表各年代の主な2025年スケジュールは以下のとおり。

◆■日本代表 ▼FIFAインターナショナルウィンドウ：3/23〜31

3月31日（木）：イングランド代表（ロンドン／ウェンブリー・スタジアム）

▼キリンチャレンジカップ2026

5月31日（日）：対戦相手調整中（東京／国立競技場）

▼FIFAインターナショナルウィンドウ：6/1〜9 ▼FIFAワールドカップ26：6/11〜7/19

6月15日（月）：オランダ代表（ダラス／ダラス・スタジアム）

6月21日（日）：チュニジア代表（モンテレイ／エスタディオ・モンテレイ）

6月26日（金）：欧州プレーオフB勝者（ダラス／ダラス・スタジアム）

▼キリンチャレンジカップ2026

9月24日（木）：対戦相手調整中（宮城／キューアンドエースタジアムみやぎ）

9月28日（月）：対戦相手調整中（広島／エディオンピースウイング広島）

10月1日（木）：対戦相手調整中（神奈川／横浜国際総合競技場）

10月5日（月）：対戦相手調整中（東京／国立競技場）

※日本時間

▼FIFAインターナショナルウィンドウ：11/9〜17 ▼国内トレーニングキャンプ：12/26〜31

※開催地未定

◆■U－21日本代表 ▼AFC U23アジアカップサウジアラビア2026：1/6〜24

1月7日（水）：シリア代表（ジェッダ）

1月10日（土）：UAE代表（ジェッダ）

1月14日（水）：カタール代表（ジェッダ）

※日本時間

▼海外遠征：3/23〜31

※開催地未定

▼海外遠征：6月

※開催地未定

▼第20回アジア競技大会：9〜10月

（愛知・岐阜・静岡・大阪）

▼海外遠征：11/9〜17

※開催地未定

◆■U－19日本代表 ▼海外遠征：3/23〜31

※開催地未定

▼海外遠征：5〜6月

※開催地未定

▼海外遠征：6月

※開催地未定

▼AFC U20アジアカップ2027予選：8/31〜9/6

※開催地未定

▼海外遠征：11/9〜17

※開催地未定

▼国内活動：12月

※開催地未定

◆■U－18日本代表 ▼第8回J-VILLAGE CUP U-18：3/13〜16

（福島／Jヴィレッジ）

▼海外遠征：10月

※開催地未定

▼国内活動：12月

※開催地未定

◆■U－17日本代表 ▼HIFA平和祈念2026 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー：2/18〜23

（広島）

▼海外遠征：3月

※開催地未定

▼AFC U17アジアカップサウジアラビア2026：5/7〜24

（サウジアラビア）

▼海外遠征：7月

※開催地未定

▼国内活動：9月

※開催地未定

▼海外遠征：9〜10月

※開催地未定

▼FIFA U－17ワールドカップカタール2026：11〜12月

※開催時期未定

◆■日本女子代表（なでしこジャパン） ▼AFC女子アジアカップオーストラリア2026：3/1〜21

3月4日（水）：チャイニーズ・タイペイ代表（パース）

3月7日（土）：インド代表（パース）

3月10日（火）：ベトナム代表（パース）

▼海外遠征：4/7〜20

※開催地未定

▼国際親善試合

6月6日（土）：対戦相手調整中（大阪／ヨドコウ桜スタジアム）

▼第20回アジア競技大会：9〜10月

（愛知・岐阜・静岡・大阪）

▼海外遠征：10/5〜15

※開催地未定

▼FIFAインターナショナルウィンドウ：11/24〜12/5

※開催地未定