FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは12月19日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「ファイナル！クリスマスセール」を開始した。12月26日15時まで。

FRONTIERのクリスマスセール

期間限定のパソコン特価セール。ゲーマー人気の高いGPUを中心にエントリーからハイエンドクラスまで幅広いラインナップでゲーミングPCを特価販売する。

なお、昨今のメモリ半導体不足などを受け、同社は今回のセールにあたり、「昨今のゲーミングPC需要の高まりにより早期完売も予想されますので、気になる構成があればぜひお早めにご覧ください」とコメントしている。

セールでは、GeForce RTX 5070 Tiや、Radeon RX 9070 XTなど、ゲーマーの人気の高いグラフィックスカードを搭載したゲーミングPCを用意するほか、一部のモデルを除き、ほぼ全てのモデルのメモリを標準で大容量の「32GB」とし、ゲーム配信や動画編集などのご用途でも快適に使えるようにしている。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLB550/WS12160/NTK」 セール価格192,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGHLMB650/WS12150」 セール価格394,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLMB650/WS12100」 セール価格369,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。