清水エスパルスは19日、FW北川航也とMF松崎快との契約更新を発表した。

1996年7月26日生まれで現在29歳の北川はジュニアユース年代から清水の下部組織に所属し、2015年3月に18歳でトップチームデビューを飾った。2019年夏にはラピード・ウィーンへ移籍したものの3年後に復帰し、ここまで公式戦通算266試合で68ゴール35アシストをマーク。2024年からはキャプテンを務めており、今シーズンは明治安田J1リーグで37試合出場10ゴール、天皇杯で2試合出場、JリーグYBCルヴァンカップで1試合出場という成績を残した。

松崎は1997年11月22日生まれの現在28歳。2020年に水戸ホーリーホックでプロキャリアをスタートさせ、浦和レッズとベガルタ仙台を経て2024年2月に清水へ活躍の場を移した。加入初年度から主力として活躍し、J2リーグ優勝とJ1昇格に貢献。在籍2年目の今シーズンは明治安田J1リーグで33試合出場4ゴール5アシスト、天皇杯で3試合出場、JリーグYBCルヴァンカップで1試合出場という成績を残した。

清水はJ2優勝とJ1昇格に導いた秋葉忠宏監督が今シーズン限りで退任。秋春制移行に向けた特別大会である明治安田J1百年構想リーグからは、ヴィッセル神戸を吉田孝行氏が指揮を執ることとなっている。