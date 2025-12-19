MTはわずか30台!? 超希少なMT仕様かつ、ワンオフのカーボンディフューザーが装着された599GTBフィオラノ

12月11日にロンドン・ニュー・ボンド・ストリートで開催されたボナムスの「THE BOND STREET SALE：IMPORTANT COLLECTORS' MOTOR CARS AND AUTOMOBILIA」の出品車両に、気になる一台を見つけた。6速マニュアル・トランスミッションの2007年型フェラーリ 599 GTB フィオラノという、現代フェラーリの系譜において極めて希少な仕様を備えた個体である。

【画像】由緒ある来歴、希少なマニュアル仕様、そして控えめな走行距離のフェラーリ 599 GTB フィオラノ（写真10点）

ピニンファリーナによるコーチワークをまとうこの599 GTB フィオラノの新車時のオーナーはバーレーン王室の一員。以降のオーナー歴はわずか3名にとどまり、現在までの走行距離は約3万5000kmという、来歴とコンディションの両面で魅力的な一台だ。なお、予想落札価格は40万〜60万ポンドだった。日本円にしておよそ7,400万円から1億1,100万円に相当する。

599 GTB フィオラノは、2006年2月のジュネーヴ・モーターショーでデビューした。車名はフェラーリのテストコースであるフィオラノ・サーキットに由来し、モデナやマラネロと同様、ブランドの歴史と密接に結びついた地名を冠するモデルである。先代550／575マラネロで採用されていた鋼管スペースフレームを捨て、軽量かつ高剛性なオールアルミニウム製シャシーを新たに導入したことも、このモデルの大きな特徴だった。

スタイリングを手がけたのはピニンファリーナ。フェラーリ在籍時のフランク・スティーブンソンのディレクションのもと、ロングノーズとコンパクトなキャビン、張り出したリアフェンダーが織りなすシルエットは、まさにスポーツカーの王道を体現するものとなった。風洞実験によって磨き上げられたエアロダイナミクスは、最高速200mph級の性能を見据え、ドラッグの低減と常に安定したダウンフォースの両立を実現している。フロントのブレーキダクトや前輪後方のエアアウトレットは、かつてのコンペティツィオーネ・フェラーリを想起させ、リアには伝統的な円形のツインテールランプが配されている。

心臓部に収まるのは、エンツォ・フェラーリに由来する48バルブ、6.0リッターV12エンジン。599 GTB フィオラノでは612psを7600rpmで発生し、最大トルクは5600rpmで448lb-ftに達する。車両重量1690kgという数値と相まって、パワーウエイトレシオは362ps/トン。これは先代575マラネロの291ps/トンを大きく上回る。フェラーリのF1プログラムと密接に関係するパドルシフト式トランスミッションは、変速時間100ミリ秒という当時最先端の性能を誇ったが、同時に伝統的な6速マニュアルも用意されていた。しかし、その選択率は極めて低く、MT仕様の599は実に30台ほどしか存在していないと言われており、実際に本車両のような個体は現在ではほとんど市場に姿を現さない。

サスペンションには、SCMと呼ばれる磁性流体式セミアクティブダンパーを採用。磁場によってダンピング特性を瞬時に変化させるこのシステムは、かつてF1で培われた技術思想をロードカーへと昇華させたものだ。ステアリングホイールには、トラクションコントロールやスタビリティコントロール、ダンパー制御、そしてエンジンスタートボタンが集約され、ドライバーの視線の先にはアナログ式タコメーターとスピードメーターが並ぶ。上質なレザーで仕立てられた室内は、フェラーリとしては比較的実用性も高く、十分な収納スペースも確保されている。

今回出品された個体をさらに特別な存在としているのが、リアに装着されたワンオフのカーボンファイバー製ディフューザーだ。これは当時フェラーリ社長であったルカ・ディ・モンテゼーモロが、初代オーナーであるバーレーン王室の一員のために特別注文したものとされている。現オーナーは2012年にバーレーンのフェラーリ正規ディーラーからこの599を購入し、2017年に英国へ輸出。その後はほとんど使用されていない。

サービスブックには2007年、2008年、2010年、2012年、2013年、2017年（走行距離34,890km）での整備記録が残されており、現在のオドメーターは3万5000kmをわずかに超える程度。由緒ある来歴、希少なマニュアル仕様、そして控えめな走行距離。「同世代最高のフェラーリ」とも評される599 GTB フィオラノの本質を、最も純粋なかたちで味わえる一台が、コレクターの前に姿を現したのだ。