桑田真澄氏がオイシックスの要職に就任した背景は？ “球界屈指のレジェン…

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブが、桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）として迎えた人選の背景に注目が集まっている。

オイシックスがCBOに求めている役割は、単なる戦術面の強化ではない。「強く、愛され、選ばれる球団」を目指し、球団の文化やブランドそのものを構築していくことがミッションとされている。

その中核を担う存在として白羽の矢が立ったのが、選手・指導者の両面で豊富な経験を持つ桑田氏だった。

CBOは、監督やコーチ、チームスタッフへの助言・指導をはじめ、選手育成におけるメソッド構築への関与、練習環境の整備、さらには選手評価に至るまで、球団全体に関わる横断的なポジションだ。現場の細部に踏み込みながらも、長期的な視点でチームの土台を形づくる役割が求められる。

オイシックスには、NPB入りを目指す若手選手に加え、戦力外通告を受け再起を期す中堅・ベテラン選手も在籍している。

即効性のある結果だけでなく、日々の姿勢や積み重ねを重視した育成が不可欠なチーム編成であり、技術論にとどまらない「プロとしての心構え」を伝えられる存在が必要とされていた。

