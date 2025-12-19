◆ 侍ジャパンカルテット結成なるか

セントルイス・カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（28）に対し、ロサンゼルス・ドジャースがトレード獲得に興味を示しているようだ。現地時間18日、『ジ・アスレチック』のケン・ローゼンタール記者が伝えている。

直近3年連続でポストシーズンを逃しているカージナルスはチーム再建を目指し、通算353本塁打のノーラン・アレナド、今季オールスター出場のブレンダン・ドノバンら主力選手のトレード放出を模索。ヌートバーに関心を寄せる球団の一つとしてドジャースの名が挙がった。

ドジャースは左翼手としてチーム最多出場だったマイケル・コンフォート、キケ・ヘルナンデスが今オフ揃ってFAに。テオスカー・ヘルナンデスの起用法も含め外野陣の再編が必要視される中、全3ポジションでの経験があるヌートバーが有力な補強候補と見られているようだ。

カリフォルニア州ロサンゼルス出身のヌートバーは2021年にMLBデビューを飾り、2023年には侍ジャパンの一員としてWBC制覇に貢献。今季は自己最多の135試合に出場し、打率.234、13本塁打、OPS.686という成績だった。今オフには両足かかとの手術を受け、来季開幕までの復帰が不透明な状況となっている。