MLBのフリーエージェント（FA）市場で静かなにらみ合いが続く中、村上宗隆内野手と岡本和真内野手の動向が、三塁手の市場を停滞させている要因だという。村上は期限が1週間を切っており、各球団の動きに注目が集まっている。米メディア『オーバー・ザ・モンスター』のマシュー・グロス記者が言及した。

両選手はポスティングシステムを利用しており、村上は12月22日（日本時間23日）、岡本は1月4日（日本時間1月5日）の期限までにMLB球団と契約できなければ、来季は日本に戻ることになる。

日本では主に三塁手を守ってきた両選手だが、MLBでは一塁手や指名打者（DH）起用の可能性も指摘されている。そのため、彼らがどのポジションで、どの球団と契約するのかによって、三塁手の需給バランスが一気に変わる。

特に、ロサンゼルス・ドジャースはマックス・マンシー内野手やフレディ・フリーマン内野手が高齢化しており、大谷翔平選手らに加わる強打者を獲得したい気持ちもあるだろう。

緊張感が高まっているFA市場についてグロス氏は「この停滞を解くのは、村上と岡本の去就にかかっているかもしれない。複雑な駆け引きには幾重もの要素が絡み合い、誰も手放したがらない。多くの関係者が他の動きに出る前に、村上と岡本に手札を明かすよう迫ろうとしている可能性は極めて高い」と言及した。

