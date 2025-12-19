アーセナルに所属するドイツ代表FWカイ・ハヴァーツの復帰は、来年1月の上旬から中旬になるようだ。18日、イギリス紙『デイリー・メール』が伝えている。

ハヴァーツは、8月に行われたプレミアリーグ開幕節のマンチェスター・ユナイテッド戦でヒザを負傷しており、その後はリハビリを続け、現在まで欠場が続いている。

報道によると、ハヴァーツは11月の段階で、メンバー復帰まであと1カ月というところまで回復していたとのこと。しかし、トレーニング中にケガを負い、現在は来年1月までの復帰を目指しているという。1月8日に行われるプレミアリーグ第21節のリヴァプール戦でメンバー復帰を果たす可能性もあるが、1月11日に行われるFAカップ3回戦のポーツマス（2部）戦がより可能性としては高いとも指摘されている。

現在、アーセナルはハヴァーツのほか、ブラジル代表DFガブリエウ・マガリャンイスとU－21スペイン代表DFクリスティアン・モスケラ、U－19イングランド代表FWマックス・ダウマンが離脱しており、プレミアリーグ第16節のウルヴァーハンプトン戦ではイングランド代表DFベン・ホワイトが負傷交代している。

