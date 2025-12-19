アイアン・メイデン結成50周年、ヘヴィメタル栄光の軌跡が一冊に「これこそが歴史そのものだ」

アイアン・メイデン（Iron Maiden）の結成50周年を記念する公式ビジュアルブック『アイアン・メイデン オフィシャル・ビジュアル・ヒストリー』が、本日12月19日（金）に河出書房新社より刊行された。

本書は、2025年10月に刊行された『Iron Maiden: Infinite Dreams: The Official Visual History』（Thames & Hudson）の日本語翻訳版である。1980年代より世界を熱狂させてきたヘヴィ・メタル・ムーブメントのパイオニアであり、2025年現在もなおエネルギッシュに最前線を走り続けるアイアン・メイデン。その偉大な軌跡と妥協なき創造の全貌を記録した、かつてないビジュアルブックとなっている。

新旧のファン、そしてこれから出会うであろうファンにとっても、画期的かつ決定的な一冊が誕生した。

気になる中身を一部公開

『アイアン・メイデン オフィシャル・ビジュアル・ヒストリー』には、アイアン・メイデンのキャリアを彩ってきたアートワーク（アルバム、シングル、ポスター、Tシャツなど）をはじめ、伝説的なパフォーマンスや舞台裏を捉えた秘蔵写真、日記や歌詞ノート、愛用のギターやドラムキット、ステージの小道具、さらには世界各地のコレクションから集められた未公開アイテムが収録されている。

過去から現在に至るバンド・メンバー、スタッフ、アーティストの惜しみない協力のもと、プライベートおよびオフィシャル双方のアーカイブから集められた貴重な資料が集結。壮大な歴史を物語る一大絵巻『アイアン・メイデン オフィシャル・ビジュアル・ヒストリー』より、その一部が公開される。

「レガシー・オブ・ザ・ビースト・ツアー」でのステージセット（2018年のストックホルム公演より）。メイデンの歴史をたどるこのライブではさまざまなバージョンのエディがよみがえった。

（左）1979年12月19日に開催されたメタル一色のクリスマス・ショーでのレア・ショット。当時、自主製作盤のみのリリースながら、耳の早いコアなファンが集結した。

（右）初期のショーで使用されたオープニングSE「Maiden March」（後の「The Ides of March」）を収録した貴重なテープ。

アイアン・メイデンが世に送り出した数々の名盤のアートワークが一堂に会し、バンドマスコット「エディ」の生みの親、デザイナーのデレク・リッグスによる制作秘話、バンドメンバーの回想コメントなどが盛り沢山

1985年7月4日、全189公演の「ワールド・スレイヴァリー・ツアー」最終日前日。「あのツアー中は休みがなかった。日程が詰まっていてね。1年間ずっと飛びまわり、私生活がまったくなかった」とエイドリアン談。

本書発売にバンドも歓喜

本国版の発売日、バンド公式Xアカウント（@IronMaiden）では、バンドマスコットの「エディ」が愛用の斧を手に、本書を食い入るように読む姿を投稿。「エディがこの本を入手！ 彼用に特大の特別版を作らなければならなかったが……」と綴り、「これは単なる歴史書ではない──これこそが歴史そのものだ」と、その手ごたえの大きさを強調した。

また、バンド公式Instagramアカウント（ironmaiden）では、本書の製作工程を紹介する動画を公開。卓越した印刷・製本技術を称賛しながら、「あらゆるメイデン・ファンにとって宝物となる本が完成した」とコメントを寄せている。いずれの投稿もファンの歓喜を呼び、熱烈な反響を集めた。

この本をつくるためにあれこれ掘り起こしたのだけど、嬉しい驚きをもたらしてくれるものもあったな。バンドの初期から多くのものをとっておいたつもりだったけど、ほんとうに状態が良くて、写真のおかげでそれらも息を吹き返したよ。ファンのみんなには、こうやっていっぺんに眺めることができるのを楽しんでほしい！ 俺たちの結成50周年記念の一環として、すべてをまとめておくのにふさわしい時期なのさ。

──スティーヴ・ハリス（アイアン・メイデン リーダー／ベーシスト）

著名人も激賞

この衝撃的な一冊、全世界のメタルスピリットに突き刺さるマスターピースの誕生に、世界中のアイアン・メイデン・ファンが沸き立っている。

これは、揺るぎなき栄光の軌跡だ。結成から50年、我々は先頭を走るアイアン・メイデンの後を追いかけながら、常にヘヴィ・メタルの現在地を確認してきた。前人未踏の伝説の”真実”と、彼らが開拓してきた歴史の総てが、この1冊に凝縮されている。

──伊藤政則（音楽評論家／「BURRN!」編集顧問）

この一冊が持つ歴史的価値は計り知れないものがある。

なんと見ごたえ、読みごたえのある内容だろう！

これはMAIDENファンにとって、紛れもなく”宝”である。

──広瀬和生（「BURRN!」編集長）

ページをめくるごとに音がする。

彼らがステージに駆け込んでくる時の、あの音がする。

ヘヴィ・メタルの土台を半世紀も支えてきたバンドの全貌は、

ヘヴィ・メタルに魅せられた人類の歴史でもある。

──武田砂鉄（ライター）

『アイアン・メイデン オフィシャル・ビジュアル・ヒストリー ── Iron Maiden: Infinite Dreams』

著者：アイアン・メイデン、スティーヴ・ハリス、ブルース・ディッキンソン

仕様：B4変形判／上製／352ページ

発売予定日：2025年12月19日

税込予価：13,200円（本体12,000円）

ISBN：978-4-309-25807-2

詳細：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309258072/