埼玉西武ライオンズからメジャー挑戦する27歳の今井達也投手は、どこかのMLB球団と大型契約を結ぶ事になるかもしれない。米メディア『ESPN』が予想している。

今井は今季、24試合で163回2/3を投げて10勝5敗、防御率1.92、奪三振178、WHIP（被出塁率）0.892という驚異的な数字を記録していた。

そのため注目度が高く、最近では5球団と交渉したと考えられている。

その中でも有力なのが、シカゴ・カブスとニューヨーク・ヤンキースの2チームだ。

今井のポスティング期限は来年1月2日（日本時間3日）まであるため、まだ余裕はあるが、同メディアは「今井は、最速99マイル（約159キロ）の速球を投げ込む、現時点で市場に残る先発投手の中で最もエキサイティングな存在で、多数の球団から注目を集めている。

残るエース級投手の中では最大級の契約を手にする可能性がある。

期限を1月2日に設定したことにより、MLB球団はクリスマスから年末年始にかけて労働時間を変更しようと試みるだろう。

今後1週間で一気に駆け込み需要が起きるか、あるいはどこかの球団がクリスマス後の素敵な贈り物を手にすることを意味するかもしれない」と伝えている。

なお、今井は長期契約かつ1億5000万ドル（約234億円）から2億ドル（約312億円）になると試算されている。

