大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、タリック・スクーバル投手（デトロイト・タイガース）のトレード獲得に動くのではと噂されている。その中には、タイラー・グラスノー投手を交換要員にする案も含まれているが、当の本人は困惑しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

スクーバルは2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの左腕で、もし獲得が実現すれば、既に大谷らを擁する先発陣がさらに強固になる。ただ、トレード市場に出るかはタイガース側の意向次第な上、かなりの見返りを用意する必要がある。

同メディアによると、グラスノーはトレード噂について「もちろん、スクーバルの噂は見てきたし、それはかなり真実味があると思う。彼とのトレードで、僕が移籍するという噂もいくつか見た。だから、何を信じたらいいのか分からない」と困惑。

また、「アンドリュー・（フリードマン編成本部長）やフロントと話したら、『いや、君はどこにも行かない』と言われた。トレードされることはないと言ってくれたし、彼らを信頼している。だから、もちろん嬉しい気持ちだ。もしスクーバルを獲得できたら最高だと思う。彼はおそらく、私が今まで見た中で最も素晴らしい投手の一人だ」と、球団側からはトレード放出は無いと明言されたことも明かしたという。

