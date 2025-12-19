「ためらう要因がある」村上宗隆、ポスティング期限迫るも動きなし！？　…

村上宗隆 最新情報

東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された25歳の村上宗隆内野手は、22日（日本時間23日）までにMLB球団と契約する必要がある。一方で同選手に興味を示すチームは、価格が比較的安くなるタイミングを狙っているのかもしれない。米メディア『amNY』が報じている。

村上は今季、56試合に出場し22本塁打、打率.273、打点47、得点34、OPS.1.043（出塁率.379 + 長打率.663）をマーク。

2022年には141試合で56本塁打を記録しており、以前からMLB球団も注目する逸材だった。

それを裏付けるように、メッツで編成本部長を務めるデビッド・スターンズ氏は、来日して村上を視察している。

奇妙なのは、そのメッツがまだ獲得に動いていない事だ。

同メディアはタイトルに「なぜ村上は、未だに誰とも契約していないのか？」とつけ、

その理由として「彼の三振率は驚くほど高く、日本の投手に対しても30%に迫る。

特に球速93マイル（約150キロ）を超える投手に対しては苦戦を強いられており、彼を獲得するために高額な契約を結ばなければならない球団にとっては、ためらう要因の一つになっている」と説明した。

それでもメッツは、ピート・アロンソ内野手を手放した事により、新たな一塁手を求めていると考えられる。

そのため同メディアは「スターンズが日本に足を運んでまで村上を熱心に視察しただけに、ポスティング期限が近づくにつれて村上の価格が下がるなら、メッツが獲得に動く可能性はある」と予想した。

なお、村上は8年総額1億8000万ドル（約281億円）の契約金になると推測されているが、最近では短期契約になるとの見方も強まっている。

