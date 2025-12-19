カンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズ第6節が18日に行われ、マインツ（ドイツ）はホームでサムスンスポル（トルコ）と対戦した。

マインツはECLリーグフェーズの5試合を戦って3勝1分け1敗の8位に位置しているものの、直近の2試合では1分け1敗と未勝利。決勝トーナメントストレートインへ、勝ち点「3」をつかみたいところだった。なお、佐野海舟は先発出場したが、川﨑颯太は負傷によりメンバー外となった。

試合は44分、マインツが先にリードを奪う。イ・ジェソンが左サイドでシルヴァン・ヴィドマーの前方へ浮き球のパスを送ると、ヴィドマーは勢いそのままにドリブルで突破し、ボックス内に侵入。最後は右足でシュートをゴール右下に沈めた。

さらにマインツは48分、相手選手がボックス内でハンドをしたことにより、PKを獲得。これをナディーム・アミリが決め、マインツが加点した。試合はこのまま終了。マインツが2－0でサムスンスポルに勝利し、ECLリーグフェーズ7位に浮上した。なお、佐野海舟はフル出場を果たしている。

この後、マインツは21日にブンデスリーガ15節でホームに藤田譲瑠チマ擁するザンクトパウリを迎える。

【スコア】

マインツ 2－0 サムスンスポル

【得点者】

1－0 44分 シルヴァン・ヴィドマー（マインツ）

2－0 48分 ナディーム・アミリ（PK／マインツ）