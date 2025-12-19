「戻る力は残されているが」ダルビッシュ有、現役続行か引退か？　米紙が…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスに所属する39歳のダルビッシュ有投手は、今後時間をかけて現役実行するのか引退するか決める事になる。去就が不透明な状況の中、米メディア『ガスランプ・ボール』がアンケートを実施し、MLBファンから意見を募集している。

ダルビッシュは2020年12月にシカゴ・カブスからパドレスへ移り、2023年2月には契約期間を2028年まで延長した。

加入後最初の2シーズンは30試合に登板したが、2023年は24試合、2024年は16試合、2025年は15試合の先発にとどまり、ここ3シーズンは先発数が徐々に減少している。

マウンドに上がった際のパフォーマンスも安定感を欠き、防御率は2022年に3.10を記録して以来、2025年には5.38まで悪化した。

同メディアは「年齢が影響し、投手としての有効性だけでなく、健康を維持すること自体が難しくなってきているように見える」との見解を示している。

最近のダルビッシュの発言からは、自身もその現実を受け止めている様子がうかがえ、同メディアは「そのコメントは、自身の全盛期が過去のものになったことを理解している39歳の投手の言葉に聞こえる。

それでもダルビッシュには、知性、経験、そして多彩な球種があり、パドレスのマウンドに戻る力は残されているはずだ。

今問われているのは、復帰するのか？ではなく、復帰すべきなのか？という点だろう。

最終的な決断を下すのはダルビッシュ本人であり、もしかすると本人ですらまだ答えを出せていないかもしれない。

判断の時が来るまでには、まだ多くの日々、週、そして月単位のリハビリ期間が残されている」と伝えている。

