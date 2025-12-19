フランクフルトは18日、スウェーデン1部（アルスヴェンスカン）のユールゴーデンからU－23日本代表DF小杉啓太を獲得したと発表した。なお、チームへの合流は来年1月1日からとなる。

小杉は左サイドバック（SB）を主戦場とする19歳。湘南ベルマーレの下部組織で育つと、高校卒業と同時にJリーグを経由することなくスウェーデン1部のユールゴーデンに移籍し、公式戦通算62試合に出場して5ゴール7アシストという成績を残している。また、昨季はカンファレンスリーグ（ECL）本大会で11試合に出場し、同クラブのベスト4進出（準決勝でチェルシーに敗戦）に貢献していた。

2023年11月にはFIFA U－17ワールドカップインドネシア2023で主将として全4試合にフル出場したほか、今年9月に開催されたFIFA U－20ワールドカップチリ2025でも全4試合にフル出場。ロサンゼルスオリンピック2028では中心選手として活躍が期待されている。また、欧州五大リーグであるブンデスリーガ挑戦が決まったことにより、今後の活躍次第ではFIFAワールドカップ26に臨む日本代表に選出される可能性も見えてきた。

フランクフルトのスポーツダイレクター（SD）のティモ・ハルドゥング氏は、小杉の獲得に際し、クラブ公式サイト上で「小杉啓太はボールを扱う技術に長けているだけでなく、ピッチを幅広くカバーする高い運動量を誇る左サイドバックだ。彼はすでに、スウェーデンのトップリーグや欧州カップ戦で定期的に先発出場し、そのクオリティを示しており、大きく成長する可能性を秘めている」と、期待を寄せた。

フランクフルトには日本代表MF堂安律が所属しているほか、日本代表のコーチである元日本代表MF長谷部誠氏がリザーブチームでアシスタントコーチを務めている。

【動画】小杉啓太がサポーターへメッセージ「日本から応援よろしくお願いします！」