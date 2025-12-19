ハンター製菓が展開する薔薇のチョコレートブランド「メサージュ・ド・ローズ」はこのほど、2025年ホリデーシーズン限定の新シリーズ「Hiver(イヴェール)」を、オンラインショップにて発売した。

同シリーズは、2025年ホリデーシーズンに夢と輝きを添える新商品として登場。静寂に包まれた冬の夜をイメージしたパッケージと、ぬくもりに満ちた心を象徴する繊細なショコラを組み合わせている。

「ロズレ・イヴェール」(2,916円)は、イチゴマーブルとピスタチオマーブルの薔薇に、イチゴマーブル、ミルク、ミルクマーブル、ホワイトのつぼみを合わせたチョコレートボックス。

「ブーケ・ミニヨン・イヴェール」(4,158円)は、ホワイト、イチゴ、イチゴマーブル、ミルク、ミルクマーブル、ピスタチオマーブルの6種の薔薇のつぼみをブーケのように並べている。

「フルレット・イヴェール」(1,728円)は、色とりどりのつぼみのショコラによるフラワーボックス。ピスタチオマーブル、イチゴマーブル、イチゴ、ミルクの味が楽しめる。

「ミニローズ・イヴェール」(1,901円)は、ジュエリーのような小箱によるクリスマス限定のプチギフト。ミルクの小さな薔薇、ビターのつぼみ、レモンのスターとピーチのプチローズ、イチゴのくつした、ホワイトのツリーを詰めている。

そのほか、「レトル・イヴェール」(3,326円)、「コーン・フルーリ・イヴェール」(1,663円)、「ベルローズ・ボヌール 3本BOX イヴェール」(1,933円)も販売している。