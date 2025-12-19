ITコミュニケーションズは12月9日、「BtoBマーケティングにおけるイベント施策に関する実態調査」の結果を発表した。同調査は10月3日～8日、BtoB企業においてマーケティング・広報・販促企画業務に携わる担当者237名を対象に、インターネットで実施した。

昨年度実施したマーケティング施策

昨年度に実施したマーケティング施策を聞くと、「展示会」(52.3%)が圧倒的に多く、「メールマーケティング」(37.1%)、「オンラインセミナー」(36.7%)という順になった。展示会出展の目的は、「リードの獲得」(56.5%)が最多で、「製品・サービスの認知度向上(55.6%)」が僅差で続いた。

展示会出展の目的

展示会のメリットについて尋ねると、最も多い回答は「ブランド認知・存在感を高める機会」(58.1%)だった。次いで、「来場者の関心度や反応を感じ取れる」(51.6%)、「製品・サービスを実際に見たり触れてもらうことができる」(50.0%)となっている。

展示会出展のメリット

オンラインセミナー(ウェビナーなど自社主催)の目的では、「リードの獲得」(59.8%)」が最多で、「製品・サービスの認知度向上」(47.1%)や、「既存顧客やパートナーとの関係強化」(46.0%)が続いた。展示会の目的と対比すると、「リードナーチャリング」の差が8ポイントほどあり、オンラインセミナーは展示会よりも顧客育成の手段・場として活用されていることがわかった。

オンラインセミナー開催の目的

オンラインセミナーのメリットでは、「参加者の移動負担がなく、参加のハードルが低い」(65.5%)が最も多かった。「地理的制約がなく、広範囲にリーチできる」と「少人数から大規模イベントまで柔軟に対応可能」が同率の47.1%で続いている。

オンラインセミナーのメリット

昨年度に実施した施策のうち、イベント施策に関しては、「展示会(オンラインを除く)」が49.1%と高い効果を得ており、「オンラインセミナー(メディア主催)」では51.9%、「オンラインセミナー(自社主催)」では39.1%と効果の高さを評価している。