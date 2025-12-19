アイドルグループ・SUPER EIGHTの村上信五が、テレビ新広島・フジテレビ系バラエティ特番『村上船長のリアル海上島すごろく』(1月18日16:05～)に出演する。

この番組は、すごろくのマスに見立てた瀬戸内海の島を「村上海賊」の末裔・村上が船で巡るバラエティ。村上が船長となり、オズワルド・伊藤俊介、本田望結、関口メンディー、槙野智章の船員たちと、広島県尾道市をスタートしゴールの世界遺産・宮島を目指す旅に出る。行先を決めるのは瀬戸内海28島がマスになった、“島すごろく”。マスに書かれたミッションに挑戦しながら旅を進めていく。

まず、村上船長がサイコロをふり、旅がスタート。瀬戸内ならではの場所を生かし高級食材を養殖する島や、瀬戸内海を一望できる大パノラマの温泉が楽しめる島、巨大アートが家の壁に描かれた島を訪れ、順調にコマを進めていく。

しかし、村上海賊の拠点の一つ、島自体が海城となった能島ではハードなミッションが待ち構えていた。周囲約850mを、天然の要塞と呼ばれる激しい潮流が渦巻く能島へ、手漕ぎの小さな舟で上陸を目指すという難題。体全体を使う立ち漕ぎに、村上は思わず「大変やな、これ」とこぼす。流れの速い波をかきわけ、無事に上陸できるのか。

コメントは、以下の通り。

村上信五

思っていたよりハードじゃなかった。ほんまにメンバーが良くて達成感、充実感しかないです。映っていないところでの会話の空気感が本編にも出ていると思います。いいリーダーの素質があったんかな(笑)。印象に残っているのは能島。ルーツとなる先祖がいたところに足を踏み入れさせてもらえたことは感慨深かったです。アナログなすごろくというゲームを船旅にして、予定調和じゃなくてほんまにリアルで、天気や時間と戦いながら旅をできる醍醐味を存分に味わえました。

伊藤俊介

好感度が半端ない人たちと一緒で逆に大変でした(笑)。瀬戸内海はこんなに島があるんだと改めて感じました。終わってみればミッションを覚えていないくらい充実。サイコロの出目が思い通りにいかず…次こそはラーメンが食べたいです。

本田望結

一言で言うと青春。３日間長いロケで協力するためにも絆が必要だと思ったんですけど、みなさんのおかげで旅の一員になれてうれしかったです。最初は村上さんが海賊の末裔というのも信じてなかったんですけど(笑)。島を巡るのが生まれて初めてでしたし、島に行って上陸することもなかなか経験したことなかったので世界が広がったような感じでした。本当に忘れられない３日間になりました。

関口メンディー

“村上船長”が引っ張っていってくれたので全く不安はなかったですね。島を巡る経験は瀬戸内だからできたこと。想像を超えた、島ならではの食べ物が食べられたり、日本の知らないところ、魅力的な部分がまだまだあるんだなと思ったので、みなさんにも島の魅力を感じてもらいたいと思います。

槙野智章

広島出身ですけど知らないことも勉強できて良かったです。”あの島”で作っている調味料が世界一をとっているとは知らなかった。こんなにうまいんだと。家でも使っている調味料なので、あれはガチで頼みたいですね。ミッション一つ一つにドラマがあったり、スタートしたときとゴールしたときの表情の違いを見ていただけたらおもしろいと思います。

(C)テレビ新広島