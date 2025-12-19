タレントの藤本美貴が9日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。夫の不倫関係に悩む30代女性にアドバイスを送った。

藤本美貴

不倫した夫が「俺は自由に生きる」と宣言

「夫が職場の同僚と不倫している」という相談者。不倫発覚後、土下座で謝罪されるも、その後も女性との関係が続いているという。さらに、噓が下手で相談者に隠し通せないと悟った夫は、「俺は自由に生きる」と宣言。帰宅後は、子供たちをお風呂に入れ、夕食を一緒に食べ、寝かしつけの間に家事をすべて終えてから、「毎晩のように女の家に行って朝帰りをしている」と告白。これには思わず藤本も、「ええ!? 怖くない!?」と驚きの声を上げた。

夫のことが大好きだという相談者は、「毎晩一人で寂しくてつらくても、離婚に踏み切れない」と吐露。藤本は、堂々と不倫を続ける夫に対し、「男として見られたいとか、なんか自信なくすとかさ。何? 自信ってって感じじゃない? モテたいとかね」と批判しながら、「そもそも1回目を受け入れたところから、“余裕だな”って思われてるよね? 急に自白される意味もわからないし、黙って墓場まで持っていけよ! って話じゃん。言ってる意味もわかんない」とピシャリ。

一方で、「これは1回受け入れてしまった自分が悪いと思う」と話し、「奥さんも、もうプロになるしかないんじゃないですか? だって、もう今のところ、あなたプロ妻よ」と提案。「別れたらいいじゃんって思うけど……」と正直な思いを明かしつつ、3人の子供がまだ小さいことから、「離婚して、じゃあ新しい人っていうのも難しい」と語り、「1回許したんだから、2回も3回も一緒じゃないの? プロ妻になるしかないんじゃないですか?」と自身の考えを伝えた。

また、「せめて、旦那が超お金持ちであれ」と願った藤本。「好きなように生活させてもらって、やりたいこともやらせてもらってる。ただ、家事が全部終わったら、不倫相手のところに行くってことだけ飲み込めればいい」としながら、「たいして稼いでもないのに、不倫してるなんて。私は耐えられない」とポツリ。自身の周りにも、夫の不倫を知りながら夫婦関係を続けている知人がいるそうで、「旦那さんがある程度、収入があって。自分の好きなことをやらせてもらって、子供にもやらせたい教育を与えられてるから。そういった意味でも、“別れなくてよかった”って言ってる人もいる」と打ち明けていた。

コメント欄には、「開き直っちゃうの? やば、こわ」「私だったら一緒にいるの絶対ムリw」「もうお金として見ちゃえ! 男じゃない、旦那じゃない、ATMや!」「不倫相手に慰謝料請求すればいい」「プロ妻やるとしてもルールは必要だよね」などさまざまな声が寄せられている。