「立て直しを急ぐ必要はない」ドジャース、再契約投手の扱いに慎重！？　…

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、一度ノンテンダーにしたニック・フラッソ投手と再契約を結んだ。ただ、コンディション面の不安が拭えていないこともあり、球団は来季起用については慎重な姿勢を貫くかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

フラッソは昨季右肩の手術を受けて同年を全休し、復帰した今季は3Aで43試合、6勝1敗、防御率5.49といった成績をマーク。ただ、9月末に60日間の故障者リスト（IL）に入っており、コンディション面に何らかの問題を抱えているとみられている。

同メディアは「フラッソは元々先発だったが、7先発を終えた5月下旬にブルペンへ回された。転向当初は順調に見え、6月には防御率1.38を記録したものの、7月と8月は壊滅的で、計20回2/3を投げて防御率12.91、6.39と大きく崩れた。ただし9月には再び落ち着きを取り戻し、無失点で7イニングを投げ切っており、これが結果的にドジャースでの将来をつなぎ留めた可能性が高い」と指摘。

続けて、「ドジャースは彼の立て直しを急ぐ必要はない。最終的にトレード要員へ育てる目的であっても、時間をかけて調整する余裕がある。来季構想にすぐ絡む可能性は低く、仮に出番があるとしてもシーズン終盤、かつ他に選択肢が尽きた場合だろう。そうした意味でも、将来的に頼れるかもしれない選択肢を一つ確保しておいたという点で、賢明な判断だったと言える」と記している。

