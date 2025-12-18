16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース年末大反省会SP』に出演した大矢明彦氏、野村弘樹氏、片岡篤史氏が西武へFA移籍した桑原将志のDeNAの“センター”の穴について言及した。

野村氏は「ベイスターズの人気のある選手だったし、彼が塁に出るとハマスタでやっている時は盛り上がるので、守備もハッスルプレーも多いし、ガッツマンなんで僕も大好きな選手だった。来年いないのは残念なんですけど、今シーズンに限ってはよくやったなと思いますね」と、桑原の今季の活躍ぶりを評価。

桑原が退団したことで、センターのポジションが空く。大矢氏は「今年は蝦名が出てきて、去年かな梶原が出てきてダメになって。DeNAは1年よくて次はダメというのが続いている。蝦名はすごくいい選手。1番に慣れてきて、桑原がいなくなってもセンター蝦名で行けると思うので、穴は埋められると思う。来年、今年以上に頑張ってくれたら1人前になってくれると思います」と、今季115試合に出場して、規定打席に届かなかったものの打率.284をマークした蝦名達夫に期待を寄せた。

片岡氏も「後半の追い上げは筒香選手の活躍もあるんですけど、蝦名選手の連続出塁、長打を打てる1番バッターは魅力がある。まだまだ伸び代もあると思うんですよ。今年結果を出して自信を持ったと思いますので、来季はもっともっと活躍しそうな選手だと思いますね」と話した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』