大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手をフリーエージェント（FA）で獲得したが、まだ補強は終わらないと見られている。中でもドジャース移籍で常に名前があがっているのが、カイル・タッカー外野手だ。米メディア『LAFB』のライアン・アンダーソン記者が言及した。

タッカーは中軸を任せられる左打ちの強打者であり、守備でも平均以上の評価を受け、健康な状態ではリーグ屈指の安定した得点力を誇る。怪我の影響を受けた昨季でさえ、出塁能力や指標面では高い水準を維持しており、能力の高さは疑いようがない。

[sp_ad]

タッカー獲得の焦点は、契約が両者にとって現実的な形でかみ合うかどうかだ。アンドリュー・フリードマン編成本部長も「攻守両面で優れた野手を加えることは常に念頭にある。我々は良い形に収まる感触はあるが、少し待つ必要があるかもしれない」と語っている。

ドジャースとしては、大谷翔平選手、ムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手といったスターに囲まれた環境で、タッカーが加われば打線の厚みはさらに増し、短期的にも長期的にも価値は大きいだろう。

今オフの最注目FA選手としてあげられるタッカーについてアンダーソン氏は「今のところ差し迫った動きはない。しかし、彼がFAである限り、ドジャースは常に議論の対象だ。確実な選択肢としてではなく、状況が最終的に整った際に最も理にかなうチームとしてである」と言及した。

【関連記事】

【了】