入れ替わりが激しいプロ野球の世界では、毎年多くの選手が戦力外通告を受ける。実績豊富な選手や、ファームで好成績を収めた選手が構想外となったケースも少なくない。2025年オフにも、驚きの非情宣告が見受けられた。ここでは、今オフにまさかの戦力外となった選手を取り上げたい。［1/6ページ］

漆原大晟

[caption id="attachment_235544" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースの漆原大晟（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：182cm／84kg

・生年月日：1996年9月10日

・経歴：新潟明訓高 - 新潟医療福祉大

・ドラフト：2018年育成選手ドラフト1位（オリックス）

まさかの現役引退を発表したのが、阪神タイガースの漆原大晟だ。

新潟医療福祉大から2018年育成ドラフト1位でオリックス・バファローズに入団。プロ2年目の2020年に支配下契約を勝ち取った。

同年は22試合の救援登板で5ホールド、防御率3.42の成績を収めた。

翌2021年には、クローザーに抜擢。大きな期待がかけられたが、その座を守り切ることはできず。その後は思うような結果を残せず、2023年現役ドラフトで阪神へ移籍する運びとなった。

迎えた昨季は、ブルペン陣の一角に定着。キャリアハイの38試合に登板し、防御率3.89を記録するなど、移籍初年度から結果を残した。

今季は11試合の一軍登板にとどまったものの、防御率0.00をマーク。ファームでも及第点の結果を残していた。

ところが、オフにまさかの戦力外通告。去就に大きな注目が集まったが、今季限りでの現役引退を決断した。

