「戻らないとは考えにくい」ドジャース、構想外選手が他球団の争奪戦に！…

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、長年ブルペンを支えてきたエバン・フィリップス投手をノンテンダーとしていた。これは再契約を見据えた措置だと見られるが、他球団がフィリップスの獲得に乗り出しているようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のジェイソン・フライ記者が言及した。

ノンテンダーによってドジャースは調停年俸の負担を回避でき、フィリップスも復帰後に新たな条件で契約を結ぶ余地が生まれた。多くの関係者は、彼が健康を取り戻し次第、ドジャースに戻ることは、ほぼ確実だと見ている。

しかし、そのシナリオに割り込むように、ボストン・レッドソックスが獲得に向けて動く可能性も浮上している。

今季は怪我の影響で7試合の登板にとどまったが、その間もチームから距離を置くことはなかった。リハビリ期間中も球団イベントやチームメートとの集まりに顔を出し、精神的支柱としてクラブハウスで存在感を示し続けた。

思わぬ形で争奪戦となりそうなフィリップスについてフライ氏は「彼がドジャースの一員であることを心から愛しているのは疑いようもなく、来年後半に再びこの球団に戻らないとは考えにくい」と言及した。

