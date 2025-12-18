クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地が18日、自身の公式Instagram（＠kamadadaichi）を更新し、負傷からの早期復帰を誓った。

鎌田は今月14日に行われたプレミアリーグ第16節のマンチェスター・シティ戦（●0－3）に先発出場していたものの、同試合の60分が過ぎたころ、右ハムストリングの付近を抑えてピッチに座り込み、無念の負傷交代を強いられていた。

クリスタル・パレスは18日、カンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズ第6節のクオピオン・パロセウラ戦を控えているが、同試合の前日会見に出席したオリヴァー・グラスナー監督は、鎌田の状態に言及。「深刻なハムストリングの負傷だ。少なくとも8週間から10週間は離脱することになるだろう」と、約2〜3カ月ほどの期間、鎌田が不在になると明かし、「通常の筋肉損傷ではなく、着地の体勢を起因とするものだ。彼は全身を過度に伸ばし、体重を前方にかけすぎてしまった」と原因も説明した。

このような状況を受けて、鎌田は18日に自身のInstagramを更新。マンチェスター・シティ戦で自らが負傷した際の画像とともに、英文にて「心配しないでください。できる限り早く戻ってきます」と言葉を綴った。

現在29歳の鎌田は、サガン鳥栖、シント・トロイデン、フランクフルト、ラツィオを経て、2024年夏にクリスタル・パレスへ完全移籍。加入2年目の今季は、ひざの負傷の影響によりプレミアリーグ開幕から2試合を欠場したものの、以降はトップ下、もしくはボランチとして14試合連続で先発出場。フランクフルト時代からの“恩師”でもあるグラスナー監督のもと、公式戦通算23試合のピッチに立つなど主力として活躍を続けており、現在5位とプレミアリーグで上位争いを演じるクリスタル・パレスを支えている。

【投稿】鎌田大地が英文でファンへメッセージ