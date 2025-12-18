Aqua Timez太志 苦しかった少年時代に救われたのは“山田かまちの言葉”だった？

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送では、5人組バンド・Aqua Timez（アクア タイムズ）のボーカル・太志（ふとし）さんがゲストに登場。太志さんが影響を受けた人物について話してくれました。

2003年に結成されたバンド・Aqua Timezのボーカルを務める太志さん。「決意の朝に」「虹」など数々のヒット曲を世に送り出し、2018年にバンド解散。その後、デビュー20周年に向けて再結成し、2025年末まで期間限定で活動しています。

◆フェス後の“TikTok撮影”タイムにびっくり!?

こっちのけんと：というわけでAqua Timezの太志さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。いや、震えが止まらないっすもん。

太志：いやいや……。

こっちのけんと：マイクチェックのときに、僕が「こっちのけんとです、お願いします」って言った後に、「Aqua Timezの太志です」って聞こえた瞬間、もう僕の鳥肌止まんなくて。

太志：いやいや。こないだね、フェスで一緒だったね。

こっちのけんと：はい、「音楽の日フェス2025」でご一緒させていただいて。あれもよかったですね。

太志：イベント自体はもちろんすごくあったかいイベントだったし。その後に俺、初めてTikTokデビューしたの。けんとくんと、リトグリちゃんと。初めてだったんですよ、フェスの後にTikTok撮影っていうのがあるってことを知らなくて。

こっちのけんと：いや、そうっすよね。

太志：そこで、なんか令和を知りました。ずっと平成を生きてたんで。

こっちのけんと：そうですよね、だいぶ時代が変わっているというか。当時はフェスがあったとしても、出番が終わったらメンバーとご飯を食べたり、交流したりというのはあったと思うんですけれど、今はみんな（TikTok動画を）撮っているので。

太志：ね。でも俺、それがこんなに楽しいんだってのを知りました。

こっちのけんと：本当ですか?

太志：みんなで踊ることも歌うことも。ライブもみんなで共演するときは、バンドマンだけど俺もちゃんと踊ろうと思って。

こっちのけんと：いや、本当、僕びっくりしましたよ！ エンディングのときに、みんなで僕の楽曲の「はいよろこんで」でわちゃわちゃしましょうってときにパッと見たら、太志さんがめっちゃ踊ってて。

太志：踊ります、やっぱり。できる限り精一杯やるのが僕の仕事だと思っていて。

こっちのけんと：素晴らしい。超真面目だ。いや、本当にありがとうございました。

◆山田かまちに影響を受ける

こっちのけんと：太志さんの1つ目のモーメントは?

太志：「1995年頃、山田かまちの本を読んだ」です。「知ってるつもり?!」（日本テレビ系）という1人の人物をフィーチャーしていくドキュメンタリー番組が当時ありまして、そこで初めて山田かまちの人生を知ったんです。その人は世の中に出すためじゃなく、ノートになぐり書きで自分の思いを書いてたり、絵を描いていたり……。もう亡くなっちゃったんですけれど、死後、1つの作品になって世の中に発表されたんです。

こっちのけんと：そうなんですね。亡くなった後に……。

太志：僕、家から3分のところに本屋があったので、いつも何かあったら行ってたんですよ。そこで「あ、かまちの本だ」と思って。

こっちのけんと：そこで出会ったんですね。

太志：そうなんですよ。もうとにかくね、10代の心の葛藤と、そういう激しさというか、それがすべて詰め込まれていて、壮絶だったんですよ。

こっちのけんと：山田かまちさんは、若くして亡くなった日本の画家兼詩人なんですね。

太志：そうですね。彼の作品にあった「生きることは死ねない奴の意地だ」という言葉を今でも覚えていて。いろんな解釈ができる言葉だと思うし、そのときの自分にとっては「死ねない奴の意地」っていうのであれば、いい意味で、生きることってそんな大したことでもないという……。すごくシリアスになりすぎるほどでもない。死ねないなかで、なんとなく生まれて生きている自分も肯定できるような言葉（のように思えた）。もちろん、かまちは絶望も書いてたんですけど、なんか僕のなかでこの言葉がずっと残ってるというか。

こっちのけんと：そうなんですね。

◆苦しかった少年時代

こっちのけんと：当時はどんな少年だったんですか？

太志：「勉強を頑張りたい」と思って勉強に目覚めたんだけど、強迫性障害があって。20歳くらいの頃になってから知ったんですけれど。それで読書恐怖というか、教科書を読むのがちょっと恐怖になっちゃったんです。読んでも、しっかり読めてるか確認したくて、また戻っちゃうんです。それってけっこう、受験には致命的なんですよ。

こっちのけんと：そうですよね。時間内で問題を解かないといけないから。

太志：で、それを「直そう」って思うこと自体によって、勉強にどんどん集中できなく……。

こっちのけんと：意識が違うところに行っちゃいますもんね。

太志：そうなんですよね。そういうジレンマみたいなのをずっと抱えていて。それで、何か自分を肯定する術をいろいろと探してたってのはある。

こっちのけんと：それは言葉だったり？

太志：言葉だったり、音楽にも救ってもらったことが本当にたくさんある。そういう時期でしたね。

こっちのけんと：なるほど。僕もすごく生きるとか死ぬみたいなことに、かなり興味があって。そういうのを歌詞に置き換えたりもしてるんです。

太志：そうですよね。

こっちのけんと：でも確かに、この「意地」っていうのが、本当その通りだなとは思います。

太志：ありますよね。人間としての意地って。

こっちのけんと：言葉にすると全然違うとは思うんですけど、要は別に誰でも死ねるっていう状況でみんな生きているからこそ、ただの意地で生きているってのは、確かにすごく納得感はありますね。

太志：なるほど。

◆ノートにつづった思い

こっちのけんと：続いて、太志さんの人生2つ目のモーメントは。

太志：「1995年、ノートの落書き」。まさにさっき、山田かまちの話をしましたけれど、僕もそういう、僕なりの苦しみがあったので、英語とか数学のノートになぐり書きで、それこそ詩を書くようになったんです。

こっちのけんと：ああ、残してたんですね。

太志：そうなんですよ。詩って呼んでいいか分からないけれども。もちろん英語とか数学って、大学ノートのようなものにちゃんと線の上に書くけど、詩ってそういう決まりはないから、1ページに1文字でもいいんすよ。

こっちのけんと：おお。もう、大きく場所を取って書いてもいいし。

太志：そう。「生きる」っていう（文字）だけでも、バンって。なんかそういうのを、別に誰に見せるわけでもないけれど、書いていた。それはたぶん、かまちの影響だったり（するのかもしれない）。

こっちのけんと：授業中とかに思いついて書く、みたいな感じだったんですか？

太志：受験勉強を家でするんですけれど、けっこうそのときに、1人のときにそういうの書きましたね。

こっちのけんと：あぁ、なるほど。教室だとなんかそういう気持ちに……。

太志：ならないし。だけど1人のとき、飼っていたシーズー犬がいつも勉強机の下にいて、夜中も足元にいてくれたんです。足でちょこちょこ遊びながらだったけれど、基本的には苦しみだったから。やっぱり人に言えないんで（そういう詩を書いていた）。

こっちのけんと：そうですよね。でも当時は別に、そういう気持ちを「歌詞にしよう」みたいなのは特になかったんですか？

太志：ないですね。楽器に触ったこともないし、音楽をやると決めてなかったから。

こっちのけんと：そのときはまだ、音楽はやられていなかったんですね。そのときのノートって、大人になってから見返したりとかってされましたか？

太志：ありましたよ。いや、壮絶だったなと思います。

こっちのけんと：そうですよね。多感な時期のメモって、やっぱり食らうものがありますよね。

太志：ありますね。未来が本当に闇に包まれていたわけだから。「もう俺どうなっちゃうんだろう？ 本当に大丈夫なのかな？」みたいなところで、そのときの俺なりにギリギリで生きて、崖っぷちにいたんだなっていうのを思い出しますね。

こっちのけんと：なるほど。

