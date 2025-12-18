Aqua Timez太志 苦しかった少年時代に救われたのは“山田かまちの言葉”だった？

今回の放送では、5人組バンド・Aqua Timez（アクア タイムズ）のボーカル・太志（ふとし）さんがゲストに登場。太志さんが影響を受けた人物について話してくれました。
2003年に結成されたバンド・Aqua Timezのボーカルを務める太志さん。「決意の朝に」「虹」など数々のヒット曲を世に送り出し、2018年にバンド解散。その後、デビュー20周年に向けて再結成し、2025年末まで期間限定で活動しています。
◆フェス後の“TikTok撮影”タイムにびっくり!?
こっちのけんと：というわけでAqua Timezの太志さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。いや、震えが止まらないっすもん。
太志：いやいや……。
こっちのけんと：マイクチェックのときに、僕が「こっちのけんとです、お願いします」って言った後に、「Aqua Timezの太志です」って聞こえた瞬間、もう僕の鳥肌止まんなくて。
太志：いやいや。こないだね、フェスで一緒だったね。
こっちのけんと：はい、「音楽の日フェス2025」でご一緒させていただいて。あれもよかったですね。
太志：イベント自体はもちろんすごくあったかいイベントだったし。その後に俺、初めてTikTokデビューしたの。けんとくんと、リトグリちゃんと。初めてだったんですよ、フェスの後にTikTok撮影っていうのがあるってことを知らなくて。
こっちのけんと：いや、そうっすよね。
太志：そこで、なんか令和を知りました。ずっと平成を生きてたんで。
こっちのけんと：そうですよね、だいぶ時代が変わっているというか。当時はフェスがあったとしても、出番が終わったらメンバーとご飯を食べたり、交流したりというのはあったと思うんですけれど、今はみんな（TikTok動画を）撮っているので。
太志：ね。でも俺、それがこんなに楽しいんだってのを知りました。
こっちのけんと：本当ですか?
太志：みんなで踊ることも歌うことも。ライブもみんなで共演するときは、バンドマンだけど俺もちゃんと踊ろうと思って。
こっちのけんと：いや、本当、僕びっくりしましたよ！ エンディングのときに、みんなで僕の楽曲の「はいよろこんで」でわちゃわちゃしましょうってときにパッと見たら、太志さんがめっちゃ踊ってて。
太志：踊ります、やっぱり。できる限り精一杯やるのが僕の仕事だと思っていて。
こっちのけんと：素晴らしい。超真面目だ。いや、本当にありがとうございました。
◆山田かまちに影響を受ける
こっちのけんと：太志さんの1つ目のモーメントは?
太志：「1995年頃、山田かまちの本を読んだ」です。「知ってるつもり?!」（日本テレビ系）という1人の人物をフィーチャーしていくドキュメンタリー番組が当時ありまして、そこで初めて山田かまちの人生を知ったんです。その人は世の中に出すためじゃなく、ノートになぐり書きで自分の思いを書いてたり、絵を描いていたり……。もう亡くなっちゃったんですけれど、死後、1つの作品になって世の中に発表されたんです。
こっちのけんと：そうなんですね。亡くなった後に……。
太志：僕、家から3分のところに本屋があったので、いつも何かあったら行ってたんですよ。そこで「あ、かまちの本だ」と思って。
こっちのけんと：そこで出会ったんですね。
太志：そうなんですよ。もうとにかくね、10代の心の葛藤と、そういう激しさというか、それがすべて詰め込まれていて、壮絶だったんですよ。
こっちのけんと：山田かまちさんは、若くして亡くなった日本の画家兼詩人なんですね。
太志：そうですね。彼の作品にあった「生きることは死ねない奴の意地だ」という言葉を今でも覚えていて。いろんな解釈ができる言葉だと思うし、そのときの自分にとっては「死ねない奴の意地」っていうのであれば、いい意味で、生きることってそんな大したことでもないという……。すごくシリアスになりすぎるほどでもない。死ねないなかで、なんとなく生まれて生きている自分も肯定できるような言葉（のように思えた）。もちろん、かまちは絶望も書いてたんですけど、なんか僕のなかでこの言葉がずっと残ってるというか。
こっちのけんと：そうなんですね。
◆苦しかった少年時代
こっちのけんと：当時はどんな少年だったんですか？
太志：「勉強を頑張りたい」と思って勉強に目覚めたんだけど、強迫性障害があって。20歳くらいの頃になってから知ったんですけれど。それで読書恐怖というか、教科書を読むのがちょっと恐怖になっちゃったんです。読んでも、しっかり読めてるか確認したくて、また戻っちゃうんです。それってけっこう、受験には致命的なんですよ。
こっちのけんと：そうですよね。時間内で問題を解かないといけないから。
太志：で、それを「直そう」って思うこと自体によって、勉強にどんどん集中できなく……。
こっちのけんと：意識が違うところに行っちゃいますもんね。
太志：そうなんですよね。そういうジレンマみたいなのをずっと抱えていて。それで、何か自分を肯定する術をいろいろと探してたってのはある。
こっちのけんと：それは言葉だったり？
太志：言葉だったり、音楽にも救ってもらったことが本当にたくさんある。そういう時期でしたね。
こっちのけんと：なるほど。僕もすごく生きるとか死ぬみたいなことに、かなり興味があって。そういうのを歌詞に置き換えたりもしてるんです。
太志：そうですよね。
こっちのけんと：でも確かに、この「意地」っていうのが、本当その通りだなとは思います。
太志：ありますよね。人間としての意地って。
こっちのけんと：言葉にすると全然違うとは思うんですけど、要は別に誰でも死ねるっていう状況でみんな生きているからこそ、ただの意地で生きているってのは、確かにすごく納得感はありますね。
太志：なるほど。
◆ノートにつづった思い
こっちのけんと：続いて、太志さんの人生2つ目のモーメントは。
太志：「1995年、ノートの落書き」。まさにさっき、山田かまちの話をしましたけれど、僕もそういう、僕なりの苦しみがあったので、英語とか数学のノートになぐり書きで、それこそ詩を書くようになったんです。
こっちのけんと：ああ、残してたんですね。
太志：そうなんですよ。詩って呼んでいいか分からないけれども。もちろん英語とか数学って、大学ノートのようなものにちゃんと線の上に書くけど、詩ってそういう決まりはないから、1ページに1文字でもいいんすよ。
こっちのけんと：おお。もう、大きく場所を取って書いてもいいし。
太志：そう。「生きる」っていう（文字）だけでも、バンって。なんかそういうのを、別に誰に見せるわけでもないけれど、書いていた。それはたぶん、かまちの影響だったり（するのかもしれない）。
こっちのけんと：授業中とかに思いついて書く、みたいな感じだったんですか？
太志：受験勉強を家でするんですけれど、けっこうそのときに、1人のときにそういうの書きましたね。
こっちのけんと：あぁ、なるほど。教室だとなんかそういう気持ちに……。
太志：ならないし。だけど1人のとき、飼っていたシーズー犬がいつも勉強机の下にいて、夜中も足元にいてくれたんです。足でちょこちょこ遊びながらだったけれど、基本的には苦しみだったから。やっぱり人に言えないんで（そういう詩を書いていた）。
こっちのけんと：そうですよね。でも当時は別に、そういう気持ちを「歌詞にしよう」みたいなのは特になかったんですか？
太志：ないですね。楽器に触ったこともないし、音楽をやると決めてなかったから。
こっちのけんと：そのときはまだ、音楽はやられていなかったんですね。そのときのノートって、大人になってから見返したりとかってされましたか？
太志：ありましたよ。いや、壮絶だったなと思います。
こっちのけんと：そうですよね。多感な時期のメモって、やっぱり食らうものがありますよね。
太志：ありますね。未来が本当に闇に包まれていたわけだから。「もう俺どうなっちゃうんだろう？ 本当に大丈夫なのかな？」みたいなところで、そのときの俺なりにギリギリで生きて、崖っぷちにいたんだなっていうのを思い出しますね。
こっちのけんと：なるほど。
＜番組概要＞
番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT
放送日時：毎週金曜 17:00～17:25
パーソナリティ：こっちのけんと
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/
番組公式X：@TFM_THEMOMENT