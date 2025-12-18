大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手は、来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパン入りが報じられていたものの、本人が慎重な姿勢を示した。それにより、状況は流動的となっているようだ。米メディア『アスロン・スポーツ』のギャビン・グロエ記者が言及した。

オフシーズンに入り、山本はWBCへ意識を向けていると報じられていた。先週には、侍ジャパンとしてプレーする見込みだと伝えられ、前回大会での優勝メンバーでもあることから、再び世界の舞台に立つ姿が期待されていた。

しかし、山本はWBCについて「何も決まっていないが、WBCで投げたい気持ちはある」と語り、出場が確定していないことを明かした。

すでにドジャースからは大谷翔平選手がWBC出場を表明しており、もし山本が出場となれば侍ジャパンにとって大きな戦力となる。なお、佐々木朗希投手は怪我を負ったシーズン後のため、出場を見送ることになった。

WBC出場が期待される山本についてグロエ氏は「彼は登板意欲はあるものの、出場が未定であることを明言した。これは1週間前の出場確定報道からの転換だ」と言及した。

