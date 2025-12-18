大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、マイケル・コンフォート外野手の退団が確実視される外野の補強に動くとみられている。これまでには様々な案が浮上しているが、コディ・ベリンジャー外野手（ニューヨーク・ヤンキースFA）の案については雲行きが怪しいかもしれない。米メディア『トータルプロスポーツ』が報じた。

ベリンジャーはドジャース時代の2019年にMVPを獲得した実績を持ち、今季終了時点で通算225本塁打をマークしている左の強打者。大谷らを擁する強力打線をさらにアップグレードさせるためには適役といえる。

ただ、同メディアは「サンフランシスコクロニクルのスーザン・スラッサー氏によると、ジャイアンツは今オフ注目されるフリーエージェント（FA）の一人であるベリンジャーに興味を示しているという。チームは今冬の大型移籍には乗り気ではないと報じられているが、彼のような選手には例外を設けるかもしれない」と言及。

続けて、「代理人たちによると、野球運営部門社長のバスター・ポージー氏とザック・ミナシアンGMは、複数のトップクラスのFA先発や、高額な外野手の一人であるベリンジャーについて既に水面下で打診を行っているという」というスラッサー氏による情報を伝えている。

