FIFA（国際サッカー連盟）は17日、カタールの首都ドーハにて開催した理事会の中で、ロサンゼルスオリンピック2028のサッカー競技における各大陸ごとの出場枠を決定した。

IOC（国際オリンピック委員会）は今年4月、ロス五輪のサッカー競技における本大会参加チーム数が、男子は12チーム、女子は16チームとなることを決定。パリオリンピック2024までは男子が16チーム、女子が12チームとなっており、男女間で参加チーム数が逆転することが決まっていた。

今回、男女の参加チーム総数決定を受けて、FIFAは各大陸ごとの出場枠を査定。AFC（アジアサッカー連盟）からの出場枠は男子が2チーム、女子が2.5チームとなった。

男子はパリ五輪では3.5枠だったため、今回は減少した。これまでは五輪開催年のAFC U23アジアカップで3位以内に入れば、本大会の出場権を手中に収められており、4位の場合もU－23 アフリカネイションズカップの4位チームとのプレーオフを制することで道を開けていたが、2028年の同大会では優勝もしくは準優勝が条件となる。

一方で、女子はパリ五輪では2枠だったため、わずかながらに枠が増える形となった。仮にアジア予選で3位となってプレーオフに回る場合は、コパ・アメリカ・フェミニーナ（南米）の3位チームとのプレーオフに出場する。

今回FIFAより発表された、ロス五輪の男女サッカー競技における各大陸出場枠は下記の通り。

◆■ロサンゼルスオリンピック2028 サッカー競技の出場枠

▼男子

AFC（アジアサッカー連盟）：2

CAF（アフリカサッカー連盟）：2

CONCACAF（北中米カリブ海サッカー連盟）： 1

CONMEBOL（南米サッカー連盟）:：2

OFC（オセアニアサッカー連盟）：1

UEFA（欧州サッカー連盟）：3

開催国（アメリカ合衆国）：1

▼女子

AFC（アジアサッカー連盟）：2.5

CAF（アフリカサッカー連盟）：2

CONCACAF（北中米カリブ海サッカー連盟）：3

CONMEBOL（南米サッカー連盟）:：2.5

OFC（オセアニアサッカー連盟）：1

UEFA（欧州サッカー連盟）：4

開催国（アメリカ合衆国）：1