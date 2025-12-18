Fuji Taito & Briza Yavaisz Dazeら一挙出演イベント、2026年1月WWWで開催

全国各所のライブ現場のみならずインターネットも含め脈動する才能をフックアップし、多様な表現を体感する企画として、「WWW presents NEW SLANG」が2026年1月15日（水）、渋谷WWW Xにて急遽開催される。

今回はFuji Taitoが、クルーのBriza Yavaisz Daze（Sawaki,Kensei,Lil kaviar）と共に登場。また先日のRAPSTAR 2025でも鮮烈な存在感が話題を呼んだばかりのMasato Hayashi、そして待望となるミックステープ『Demo tape vol.1』が現在ストリートを席巻中のJellyyabashi、さらにはインターネットからシーンに新風を巻き起こしているSieroとjellyyが出演。他にも新潟からGam Ball、山梨からSENA, Aroma-T & Awki Sonicというアップカミングな面々が一同に集結。オープニングDJは都内のクラブを中心にフロア各所を沸かすDJクルーのkan7westが担当する。

前売りチケットはe＋にて販売中。

＜ライブ情報＞

WWW presents NEW SLANG

2026年1月15日（木）WWW X

時間：OPEN｜START 18:00

出演：Fuji Taito & Briza Yavaisz Daze ｜Jellyyabashi｜Siero｜jellyy｜Gam Ball｜SENA, Aroma-T & Awki Sonic｜kan7west & more

前売：¥2500（税込 / オールスタンディング / ドリンク代別）

チケット：e+ イープラス：https://eplus.jp/new-slang/

問合：WWW X 03-5458-7688

公演詳細：https://www-shibuya.jp/schedule/019456.php

※未成年入場OK