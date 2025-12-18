今日の運勢は？ ★12月19日（金）12星座占いランキング！ 第1位は射手座（いて座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月19日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月19日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？前に進むような勢いのある運勢の日です。気持ちも前向きに、やりたいことややるべきことにも真剣に取り組めるでしょう。勢いが出るので、少し強気でいくくらいでもOKです。周りの人達の協力や優しさに気づけると、予想外のラッキーが舞い込んで来るかも。あなたの知識が増えるような学びの日です。あなたの学びを良い方向に発揮できる機会も巡ってきそう。逆に、あなたの方が詳しく、誰かに教えを請われた時は、出し惜しみしないでしっかり教えてあげましょう。あなたが与えたことが、形を変えて返ってくるでしょう。「自分で自分の機嫌をとる」ということがポイントになる日です。今日は、自分に手間暇をかけてあげてください。髪型や服装もばっちり決めてみて。余裕があるなら温泉やスパに行って疲れを癒せると◎ 最近疲れが溜まっていたなら、今日は早めに布団に入りましょう。あなたのもとに様々な情報が飛び込んでくるようですが、その善し悪しや本当か嘘かなど、しっかり判別がつけられそうです。何か耳よりな話も入って来そう。噂話はほどほどに、あまり深入りしないようにしましょう。ゴシップなどには積極的に入っていかないこと。恋愛運が上がっているのですが、どうしても好きな人やパートナーに厳しく判断してしまいそうです。嫉妬心に注意して下さい。それは仕事でもプライベートでも、パートナー関係の人に、自分の感情が強く出やすい日です。冷静になることを心がけましょう。友達や知り合いが増えそうな一日。趣味の繋がりや勉強や習い事に関係するところから、交流が広がりそうです。ネットなどでも交流が盛り上がりそう。あなたが女性なら、誰かがあなたに連絡をくれたり、話しかけてくれたりすることもありそう。可能な範囲で心を開いて話してみて。今日は仕事運の良い日です。良い成果を出せるでしょう。あなたを頼る人も現れそうです。今日は同僚でもお客さんでも、40代以上の女性と関わると更に運気アップ。金運も良い日なので、良い買い物出来そうです。また、あなたのスキルや努力を評価してくれる人にも出会えるでしょう。あなた自身が鍛えられる日になりそう。あなたの弱いところや知識不足、経験不足なところに取り組むような流れが出ています。何か指摘されたりアドバイスをもらったりした日には、素直に聞きいれましょう。また、支払わなきゃいけないものがないか、今日はしっかりチェックしておきましょう今日は、あなたのスペースを清潔に、綺麗にすることを心がけてみて。特に、ゴミがあるならさっさとまとめてしまいましょう。収納の工夫や、物を減らしてみて。少し嬉しいことが起こりそうです。それはささやかかもしれませんが、心が満たされるような素晴らしいものでしょう。自分の欲望を自覚する日。やるべきことよりやりたいことに意識が傾いたり、何かに依存している人はそこにどっぷり浸かってしまう日になりそうです。あなた自身の、今まで気づけなかった本音に気付ける日でもありますから、上手に有効活用していきましょう。経験不足が表に出てくる日。悔しい思いをしたとしても、伸びしろだと捉えて前向きに考えましょう。あなたを助けたり、手を差し伸べてくれる人は必ずいます。周りをもう少し気軽に頼って、力を借りたり助けてもらったりしましょう。ガッツがでない時は、レモンティーかジンジャエールを飲んでみて。今、目の前にあるものの価値を考えてみましょう。それをあなたはどのように扱っているでしょうか？大切に出来ているでしょうか？物でも人でも、あなたの扱い方や態度次第で、それは如何様にも生きてきます。今日は普段の行いが返ってくる日。どんなことでも素直に受け入れてみましょう。夜が朝になるように、時も運勢もめぐります。今しんどい状況にある人は、まもなく状況が好転していきそうです。頑張りましょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。