老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金についてです。

◆Q：64歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金を繰下げ受給できる？

「私は64歳から、特別支給の老齢厚生年金を受給できるそうです。この年金は、繰り下げ受給して、受取額を増やすことはできますか？」（会社員女性）

◆A：「特別支給の老齢厚生年金」は繰り下げ受給できません

老齢厚生年金の繰下げ受給制度とは、65歳からもらえる年金を、66歳以降の受け取りに遅らせることですが、60歳代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」には、繰り下げ受給制度はありません。

そもそも相談者のように、60代前半で年金をもらえる人がいるのは、厚生年金法に特例があるからです。特別支給の老齢厚生年金がもらえる人とは、「老齢基礎年金の受給資格期間があること」「厚生年金保険等に1年以上加入していたこと」といった受給要件を満たした人で、さらに年代や性別によって受給できるか否か、また受給開始年齢も違ってきます。女性の場合は、昭和41年4月1日以前に生まれた人が受給できます（男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた人が受給できました）。昭和41年4月2日以降生まれの女性は、65歳から老齢厚生年金をもらうことになります。

60代前半で特別支給の老齢厚生年金をもらう予定のある人は、そもそも特例であるために、繰り下げ受給できないと覚えておいてください。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部