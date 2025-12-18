にしな、3年半ぶりとなる3rdフルアルバム『日々散漫』リリース決定

にしなが、約3年半ぶりとなる3rdフルアルバム『日々散漫』を、2026年3月18日（水）にリリースすることが決定した。

これまで発表されてきた「ホットミルク」「春一番」「シュガースポット」「わをん」「輪廻」「パンダガール」などの楽曲に加え、新録8曲を含む全21曲を収録。

『日々散漫』は3形態でのリリースとなり、入門編として手に取りやすい仕様の「おてごろ盤」、作品世界をより深く楽しめる特別仕様での「すてき盤」（初回生産限定）、そして「たっぷり盤」（初回生産限定・映像付き）には、2025年4月12日に開催されたワンマンライブ「MUSICK at 東京国際フォーラム ホールA」の模様を全編収録したBlu-rayが付属する。副音声も収録されており、ライブ当日の空気感を余すことなく体感できる内容となっている。

さらに、本日より早期予約特典の受付もスタート。対象期間内に対象店舗で『日々散漫』を予約すると、ここでしか手に入らない「ホットミルク」「シュガースポット」のアコースティック音源を収録したカセットテープがもれなくプレゼントされる。

あわせて、2026年に開催されるツアーのタイトルが『にしな ツアー2026「日々散漫」』に決定。チケットは1月7日（水）23:59まで先行受付中。

＜リリース情報＞

にしな

3rdアルバム『日々散漫』

2026年3月18日（水）リリース

CD予約/購入リンク：https://nishina.lnk.to/hibisanman_CD

＜ライブ情報＞

にしな ツアー2026「日々散漫」

3⽉29⽇（⽇）Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉4⽇（⼟）Zepp Namba（OSAKA） OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉5⽇（⽇）Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉12⽇（⽇）Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉18⽇（⼟）Zepp DiverCity（TOKYO） OPEN 17:00 / START 18:00

5⽉23⽇（⼟）仙台Rensa OPEN 17:00 / START 18:00

5⽉30⽇（⼟）岡⼭CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉6⽇（⼟）⾦沢RED SUN OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉13⽇（⼟）⾼松オリーブホール OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉20⽇（⼟）熊本 B.9 V1 OPEN 17:00 / START 18:00

＜チケット＞

スタンディング：¥5,500（税込・ドリンク代別）

▼「日々散漫」先行

受付期間：12月18日（木）18:00〜1月7日（水）23:59

URL：https://eplus.jp/hibisanman2026/

にしなオフィシャルHP：https://nishina247.jp/