川崎フロンターレは18日、DFファンウェルメスケルケン際との契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。

ファンウェルメスケルケン際は1994年6月28日生まれの現在31歳。オランダのマーストリヒトにて、オランダ人の父と日本人の母との間に生まれた。ヴァンフォーレ甲府のジュニアユース、同U－18を経て、Jリーグを経由せずに生まれ故郷のオランダへ帰還。2015年5月にオランダのFCドルトレヒトでプロデビューを飾った。

以降はカンブール、PECズヴォレ、NECとオランダの複数クラブを渡り歩き、2024年に川崎Fへ完全移籍加入。初年度から右サイドバックで主力の一角として活躍しており、2024－25シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）では初の決勝進出に貢献。2025明治安田J1リーグでも26試合のピッチに立っていた。川崎Fでは公式戦通算70試合出場4得点を記録している。

2年間を過ごした川崎Fからの退団が決まり、ファンウェルメスケルケン際はクラブを通して次のようにコメントを発表した。

「2024年から2年間、たくさんの応援とサポートをありがとうございました。こんなにも早くフロンターレファミリーの皆さんにさよならを伝えなければいけなくなるとは思っていませんでした。多くのタイトル獲得、ACL青覇など、共に成し遂げたかったことばかりで、とても悔しく辛い気持ちです」

「ですが、この2年間で一緒にプレーさせていただいた本当に素晴らしい選手たち、日々の成長を全力で支えてくれた監督、コーチ、メディカル、スタッフの皆さん、どんな時でもすべてを出し切って応援し続けてくれたサポーターの皆さん、すべての方々に本当に感謝しています。そして皆さんは私の選手人生における宝物です」

「自分の信念でもある至誠を尽くし、選手としてより成長して結果を出していくことだけが皆さんにできる恩返しだと思っているので、どこに行っても今後も応援をよろしくお願いします。フロンターレファミリーの幸せを願っています」

