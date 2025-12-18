埼玉西武ライオンズの古賀輝希は15日、ジャパンウィンターリーグのエイサーvsオリオンズ戦に、オリオンズの「8番・一塁」として先発出場。2回の打席で本塁打を放った。



オリオンズが2－0とリードして迎えた2回表。1死無走者で古賀が左打席に立った。カウント1ボールからの2球目、甘く入った変化球を鋭く振りぬくと、打球は右翼席を悠々越えていく当たりの本塁打となった。



古賀が圧巻のパワーを見せつける本塁打を叩き込み、オリオンズが3－0とリードを広げた。これで途中参加ながら今ジャパンウィンターリーグ2本目のホームランとなり、しっかりと打撃をアピールしている。



古賀は、2024年ドラフト7位で千曲川硬式野球クラブから西武に入団。長打力を売りにする左打ちの内野手で、クラブチーム選手へのドラフト指名で話題となった。



プロ1年目の今季は一軍出場機会がなく、二軍では16試合に出場。打率.159、1本塁打、3打点とプロの壁に跳ね返された。



シーズン終了後の11月19日に育成選手として西武と再契約を結び、背番号を2桁に戻すための戦いに挑んでいる。



古賀に求められているのは、何といっても長打を活かした打撃だろう。来季は同じ左打ちの強打者・小島大河（明治大）がドラフト1位で入団するが、生き残りをかけてアピールを続けたい。











