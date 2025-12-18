巨人、未来の主砲候補がサヨナラ打！ウィンターLで打撃成長をアピール

読売ジャイアンツの平山功汰は18日、ジャパンウィンターリーグのエイサー対オリオンズ戦に、エイサーの「3番・三塁」として先発出場。7回にサヨナラタイムリーを放った。
エイサーが3－4と1点のリードを許して迎えた最終7回裏。土壇場で4－4の同点に追いつき、なおも2死一、二塁で打席には平山。
カウント1ストライクからの2球目を果敢にスイングすると、打球は鋭い当たりで二遊間を抜けていった。二塁走者がホームインし、エイサーが5－4で逆転サヨナラ勝ちを収め、アドバンスリーグ優勝を果たした。
[sp_ad]
平山は、2023年育成ドラフト7位でベイサイドリーグ（当時）の千葉スカイセイラーズから巨人に入団。身体能力を活かした長打力を持ち味とする、未来の主砲候補だ。
育成2年目の今季は、三軍で56試合に出場。打率.290、5本塁打をマークした。今オフに参加しているジャパンウィンターリーグにおいても、ここまで3本の本塁打を放つなど打撃成長をアピールしている。
逆方向へも打球が大きく伸びるパンチ力を伸ばし、まずは支配下登録を狙っていきたい。
【動画】平山功汰のサヨナラ打を見よ！
DAZNベースボールの公式Xより
「エイサーが逆転サヨナラ勝ち！」
エイサーがアドバンスリーグ優勝！
巨人・平山功太がサヨナラタイムリー
冬の沖縄で大きく成長
実況：藤田真広
解説：関口勝己
🏖️ジャパンウィンターリーグ
🆚ブレイズ×オリオンズ
🆓DAZN LIVE配信中
【関連記事】
【了】